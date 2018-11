Coupe Davis : Cilic et Coric, pas simple pour les Français

La bande à Noah en rêve : faire le doublé ! Sacrés face à la Belgique l’année dernière, les Bleus tenteront de glaner un deuxième Saladier d’Argent d’affilée ce week-end à Lille. Mais la tâche s’annonce corsée pour les Français. Car en face se dresse un certain Marin Cilic qui, lui, n’a jamais goûté à la consécration en Coupe Davis. Une anomalie que le joueur de 30 ans veut corriger, qui plus est face à une nation qui a déjà fait du mal à sa Croatie chérie cette année… Si la France aura eu raison de Modric et consorts, elle réussit plutôt bien à Cilic. Il y a deux ans, celui qui défend les couleurs de son pays depuis 2006, avait remporté ces trois matchs lors de la demi-finale face aux Bleus. Parmi eux, un succès en 4 sets contre Lucas Pouille (leur seule opposition sur le circuit) qu’il retrouvera ce week-end.

Coupe Davis : Pouille impuissant contre Cilic

Celui qui possède un bilan de 27 victoires et 11 défaites en simple en Coupe Davis garde tout de même un souvenir douloureux de cette édition 2016. Battu en finale par l’Argentine, il s’était notamment incliné face à un Del Potro renversant. Une désillusion que l’actuel numéro 7 mondial ne veut pas revivre. Cette fois-ci, Cilic possèdera un petit avantage psychologique sur ses adversaires, dont Jo-Wilfried Tsonga face à qui il s’est imposé à cinq reprises (contre deux défaites). Leur seul affrontement sur terre battue avait d’ailleurs tourné à l’avantage du gros serveur croate.

De quoi le rassurer même s’il n’a pas vraiment besoin de ça. Expérimenté et habitué des grands rendez-vous (un titre en Grand-Chelem), Cilic reste sur une très bonne saison. Il avait commencé en fanfare avec une finale à l’Open d’Australie. Quart de finaliste à Roland-Garros et à l’US Open, il remporte un tournoi cette année, au Queen’s, face à Novak Djokovic. Le Serbe contre qui il a d’ailleurs disputé son dernier match de la saison. Une rencontre de bonne facture après un Masters un brin décevant.

Masters : Un beau match pour clore la phase de groupes

Malheureusement pour les Français, Marin Cilic n’est pas le seul danger côté croate. Si le trentenaire est installé dans le paysage tennistique depuis plusieurs années, Borna Coric fait lui partie des nouveaux visages. Celui qui vient de fêter ses 22 ans est en pleine phase ascendante et réalise la meilleure saison de sa jeune carrière.

Douzième joueur mondial, il a atteint les demi-finales du Masters 1000 d’Indian Wells puis la finale de celui de Shanghai. Le natif de Zagreb, qui possède un jeu assez proche de celui de Novak Djokovic, a également remporté le deuxième titre de sa carrière, à Halle. Et pas face à n’importe qui puisqu’il est venu à bout de Roger Federer.

Halle : Federer tombe face à un Coric en feu !

C’est donc avec une bonne dose de confiance que Coric se présente face aux Bleus. La Coupe Davis est en plus un exercice qu’il affectionne. Le petit prodige a fait ses débuts avec la Croatie en 2013, quelques mois avant son premier exploit retentissant face à Nadal. Depuis, ce gaucher qui joue de la main droite a ramené 9 points (en 16 matchs disputés) dont 5 qui ont offert la qualification à la sélection à damier. Il a d’ailleurs été le héros de la demi-finale face aux USA en s’imposant en cinq sets contre Tiafoe dans le match décisif.

Les Français savent donc à quoi s’attendre. Jo-Wilfried Tsonga, qui n’a affronté qu’une seule fois le jeune croate, s’était imposé sur le dur de Montreal, mais cela remonte déjà à 2015. Lucas Pouille, lui, a perdu ses deux oppositions, dont une cette année à Vienne (4-6 6-0 6-4). Pas de quoi se formaliser pour les Bleus qui savent que tout est possible sur un week-end de Coupe Davis. Qui est plus sur la terre battue lilloise qui leur réussit si bien...