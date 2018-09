Coupe Davis: Simon lance une mini polémique

Si Gilles Simon n'était pas Gilles Simon, on aurait écrit que le Niçois, avec sa victoire au tournoi de Metz, a marqué des points en vue de la finale de la Coupe Davis. Mais "Gilou" l'a dit lui-même, il n'a pas l'impression de compter chez les Bleus, où il n'a plus été aligné depuis le 1er tour de la campagne 2017, au Japon, où il manquait beaucoup de monde. Ses contacts avec Yannick Noah et son staff sont limités, voire inexistants, regrette-t-il. "Je ne pense pas, quelles que soient mes performances, que je sois encore un candidat potentiel (pour France-Croatie)", a-t-il encore confié samedi en Moselle.

"Je ne pense pas, quelles que soient mes performances, que je sois encore un candidat potentiel"

Membre important de l'équipe de France, même s'il n'avait pas disputé la finale 2017, Nicolas Mahut n'a pas eu l'air d'apprécier que Simon se mette lui-même à l'écart des Bleus. "Je ne crois pas que Gilles Simon soit encore capitaine de l'équipe de France, a réagi l'Angevin, vainqueur à Metz en double, auprès de We Love Tennis. Donc je ne partage pas son point de vue. Je sais comment Yannick Noah fonctionne. Gilles doit être second à la Race, donc s'il est en forme, il peut tout à fait jouer contre la Croatie d'autant qu'il a un ratio plutôt bon face aux joueurs croates."

Les arguments de Mahut sont bons: 29e mondial, Simon est 28e à la Race, où il est le deuxième Français, devant Lucas Pouille (29e), nouveau taulier des Bleus. Son ratio est effectivement très bon contre Marin Cilic (6-1) et Borna Coric (2-0), les deux principaux joueurs de simple de la Croatie. Et Noah n'a pas hésité à modifier ses compositions d'équipe d'une rencontre à l'autre, en lançant notamment Jérémy Chardy, Adrian Mannarino et plus récemment Benoît Paire, avec un certain succès.

Alors voir Simon à Lille fin novembre n'est peut-être pas exclu, même si l'intéressé refuse de se faire des nœuds au cerveau avec ce sujet. "J'ai déjà répondu à cette question (sur la Coupe Davis, ndlr) deux fois cette semaine, a-t-il rappelé dimanche après son 14e titre sur le circuit ATP. Je joue avant tout pour moi. J'essaye de devenir un meilleur joueur de tennis tous les jours et d'être performant sur le court. Jouer la finale face à la Croatie ne dépend pas de moi, donc je ne vois pas au final pourquoi je me focaliserai là dessus."