Un 14e titre pour Simon

Sans faire de bruit, Gilles Simon continue à se construire l’un des plus beaux palmarès de l’histoire du tennis français. A bientôt 34 ans, le natif de Nice, déjà titré à Pune en début d’année, a remporté dimanche à Metz le 14e tournoi de sa carrière, en dominant en finale le qualifié allemand Matthias Bachinger (7-6[2], 6-1 en 1h20).

Seuls Yannick Noah (23 titres), Jo-Wilfried Tsonga (16) et Richard Gasquet (15) le devancent au nombre des trophées, mais avec un moins bon ratio que Simon, qui affiche un pourcentage de 66% de victoires en finale. Alors, bien sûr, il n’a jamais dépassé les quarts de finale en Grand Chelem et a remporté la grande majorité (13 sur 14) de ses succès sur des ATP 250, avec un seul ATP 500 au compteur, en 2011 sur la terre battue de Hambourg. Mais le palmarès de celui qui avait aussi atteint la demi-finale du Masters en 2008 ne peut que forcer le respect.

"Je me sens bien"

Dimanche, il s’est adjugé le Moselle Open pour la troisième fois, alors que tout aurait pu s’arrêter au deuxième tour, contre Filip Krajinovic (4-6, 7-5, 7-5). "Le public a beaucoup compté, comme lors de ce deuxième tour où ils n’ont pas lâché, alors que moi-même je n’y croyais pas", avouait-il ensuite au micro d’Eurosport 2.

Il aura aussi souffert contre Bachinger, tombeur surprise la veille de Kei Nishikori, qui s’est procuré trois balles de set dans la première manche, alors qu’il menait 6-5. "A un moment, c’était le meilleur joueur sur le terrain et il fallait changer ça", reconnaissait-il également. Celui qui va réintégrer le Top 30 lundi a donc accéléré, et a hâte de poursuivre sur sa lancée en cette fin de saison: "Je me sens bien, je joue bien et je suis inscris partout !"