Les Bleues souffrent mais dominent la Grèce

L'équipe de France le savait. Les rencontres face à la Grèce donnent toujours lieu à des parties serrées, accrochées et décidées dans les dernières minutes. Les Bleues ont néanmoins assuré l'essentiel et dominé (75-71) à nouveau leur adversaire dans le groupe A du Mondial, dimanche, à Tenerife. Il ne s'en est toutefois pas fallu de beaucoup pour qu'elles doivent se résoudre à faire la révérence à Evanthia Maltsis, la star hellène.

A 39 ans, l'arrière grecque a été éblouissante, prouvant que son CV, l'un des plus solides du basket européen, n'était pas dû au hasard. Avec 28 points au compteur et 6 paniers à 3 points, Maltsis a fait douter les joueuses de Valérie Garnier. Pas assez néanmoins pour empêcher Endy Miyem et ses coéquipières de sortir victorieuses de l'opposition. En tête à la pause mais menées à l'entame du dernier quart-temps, les Françaises se sont justement appuyées sur l'efficacité offensive de Miyem (20 points) pour forcer la décision. Un panier décisif de Sandrine Gruda et les efforts défensifs admirables d'Olivia Epoupa sont aussi à ranger au rayon des facteurs-clés de cette issue positive.

Mardi, les Bleues feront face à leur premier gros test de la compétition. Le Canada, qui a dynamité la Grèce samedi et s'est aussi imposé contre la Corée du Sud (82-63), se dressera devant elles. Il faudra assurément un peu plus de sérénité et moins de pertes de balle (20 dimanche) pour ne pas sombrer face à Kia Nurse, la jeune star WNBA de New York, et ses camarades.