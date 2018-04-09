محمد صلاح... هل سيشارك في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

وكان صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الانكليزي هذا الموسم (29 هدفاً)، قد ترك الملعب في مطلع الشوط الثاني لمباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي (3-0 لليفربول)، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر. وغاب النجم الدولي عن مباراة ليفربول السبت مع غريمه إيفرتون (0-0) في الدوري الإنكليزي.

محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الرابعة

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي



وفي مؤتمر صحافي عشية مباراة الإياب الأوروبية على ملعب الاتحاد التابع لسيتي، أكد كلوب أن موضوع مشاركة صلاح لم يحسم بعد.

وقال "لست متأكداً 100 بالمئة. سنتدرب في ملعب ميلوود (بعد ظهر الاثنين). أرغب في القول إنه سيلعب (غداً) بدلاً من أن أقول أنه لن يلعب، إلا أنه علينا أن ننتظر ونرى".

ولم يحدد ليفربول طبيعة ما يعاني منه صلاح، إلا أن التقارير الصحافية رجحت أن تكون إصابة في الفخذ.

ويبدو ليفربول بعد نتيجته الكبيرة ذهاباً، في موقع الأفضلية لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2008. وسبق للنادي الأحمر أن توج باللقب القاري خمس مرات، بينما لا يزال منافسه سيتي يبحث عن لقبه الأول.

إلا أن كلوب، المدرب السابق لبوروسيا دورتموند الالماني، حذر من قدرة سيتي الذي يقترب من التتويج بلقب الدوري الإنكليزي، على قلب النتيجة.

وقال "يفعلون ذلك دائماً، وهكذا يلعب فريق سيتي (...) لو تشاهدون الشوط الأول للفريق أمام يونايتد وفي مباراة عادية، وأمام أفضل الأندية في العالم لكان سجل سيتي 6 أهداف"، في إشارة الى مباراة قطبي مدينة مانشستر السبت، والتي تقدم فيها سيتي بهدفين لصفر في الشوط الأول، قبل أن يخسر 2-3، ويؤجل حسم لقب الدوري الممتاز.

وعاد كلوب بالذاكرة إلى خسارته أمام سيتي 0-5 هذا الموسم في الدوري على ملعب الاتحاد، قبل أن يفوز 4-3 في أنفيلد، ويكبد النادي الأزرق خسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الممتاز.

ورفض كلوب مقولة أن الانجازات الماضية للنادي "الأحمر" على الساحة الاوروبية يمكن أن تمنحه أفضلية على منافسه سيتي، قائلاً "هل يمكنك أن تقول أن خبرة جدتك تساعدك كثيراً في حياتك (...) نحاول أن نبذل قصارى جهدنا لاكتساب الخبرة ومباراة الغد ستكون مرة أخرى اختباراً كبيراً للفريقين. من المثير أن نرى كيف سنتعامل معها".