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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

محمد صلاح يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الرابعة

من قبل
Reuters

أعلن نادي ليفربول الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت فوز المصري محمد صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين للمرة الرابعة هذا الموسم.

وذكر ليفربول أنّ صلاح هداف الدوري الممتاز حصل على 80٪ من الأصوات في استفتاء الرابطة.

وتابع صلاح تألقه مع ليفربول مسجلاً ستة أهداف في أربع مباريات بالدوري خلال شهر أذار/مارس، بما في ذلك أربعة أهداف ضد واتفورد في ملعب آنفيلد.


وحصد محمد صلاح الجائزة متفوقاً على ديلي ألي وسون هونغ من ويان فيرتونخين من تونتهام، ومن مانشستر سيتي ديفيد سيلفا وليروي ساني.

وينتظر صلاح مباراة قوية أمام مانشستر سيتي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء بعدما انتصر الريدز ذهاباً 3-0.

صلاح وميسي في صراع على الحذاء الذهبي

وغاب صلاح عن مباراة ليفربول وإيفرتون السبت في الدوري الممتاز بسبب الإصابة الأمر الذي أسهم في انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

وإضافة إلى صدارته لهدافي الدوري الممتاز بـ29 هدفاً فإنّ صلاح ينافس على جائزة الحذاء الذهبي وهو يملك ذات رصيد الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة من الأهداف.
 

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