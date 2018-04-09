مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقان.

وفاز ليفربول ذهاباً 3-0 مما جعله على مقربة من حسم التأهل إلى نصف النهائي.

ويأمل ليفربول أن يواصل مفاجأته في دوري أبطال أوروبا فيما يبحث مانشستر سيتي عن إنهاء مثالي لموسمه الرائع عقب اقترابه من لقب الدوري الإنكليزي.



مباراة ليفربول ومانشستر سيتي– معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على HD1 بتعليق الزميلين حفيظ دراجي وعلي محمد علي في التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.