متابعة: مازن الريس

ملخص مباراة ليفربول وبورنموث وهدف محمد صلاح أفضل إجابة على إمكانية فوز الريدز بلقب الأبطال أو حتى حجز مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

حسم ليفربول موقعته أمام ضيفه بورنموث 3-0 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد هدف جديد من المصري محمد صلاح.

وواصل ليفربول طموحاته في حجز المركز الثالث على الاقل في المسابقة كما ابتعد محمد صلاح بصدارة هدافي الدوري الممتاز.

وسجل أهداف ليفربول أمام بورنموث كل من السنغالي مانيه وصلاح والبرازيلي فيرمينيو (7 و69 و90).

أحداث مباراة ليفربول وبورنموث

صلاح كاد يفتتح التسجيل مبكراً

مانيه يضع الريدز في المقدمة (7)

عدة فرص من ليفربول أبرزها لصلاح وارنولد لكن الحارس البوسني بيغوفيتش يبقي النتيجة على حالها مع انتصاف الشوط الأول.

تسديدة جديدة من صلاح عقب مجهود فردي مميز وهذه المرة فوق المرمى (26).

تشامبرلاين يستغل انشغال مدافعي بورنموث بمراقبة ثلاثي الرعب في ليفربول (صلاح وماني وفيرمينيو) ويرسل كرة خطيرة من خارج المنطقة ترتطم بالدفاع وتخرج لركنية (35).

استمرار حصار ليفربول لضيفه في بقية دقائق الشوط الأول لكن جميع كرات الثلث الأخير من الملعب تفتقد للمسة الحاسمة.

مرور ربع ساعة على الشوط الثاني من مباراة ليفربول وبورنموث وسط تراجع الريدز وعدم تشكيله أي خطورة حقيقية.

مرتدة ليفربول التي وصلت إلى صلاح تمر بسلام على مرمى الضيف بعد إمساك بيغوفيتش لتسديدة هداف الدوري الإنكليزي(62).

محمد صلاح يسجل بضربة رأس هدف ليفربول الثاني (69).

صلاح هو ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 40 هدفاً أو أكثر في جميع المنافسات خلال موسم واحد وأول لاعب منذ 1986/1987.

البرازيلي فيرمينيو يهدر فرصة الهدف الثالث بطريقة لا تصدق (73).