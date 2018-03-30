ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 صلاح يبتعد بالصدارة

حمل هاري كين مهاجم توتنهام لقب الهداف في الموسم الماضي بعدما احتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً أمام البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إيفرتون السابق (25) والتشيلي أليكسيس سانشيز نجم أرسنال السابق (24)، لكنه يواجه منافسة شرسة من محمد صلاح ملهم ليفربول الذي خطف الأضواء هذا الموسم.

ووسط استمرار ثلاثي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2016 - 2017 في المنافسة إلى الموسم الحالي وانضمام نجوم جدد مثل المصري محمد صلاح من ليفربول وألفارو موراتا من تشيلسي فإن معرفة اسم هداف الدوري الممتاز صعب جداً هذا الموسم، إلا أنّ كين وصلاح يقدمان أداءًَ ملفتاً.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 - 2018 ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 الترتيب الاسم الفريق رصيد الأهداف الأول محمد صلاح ليفربول 28 الثاني هاري كين توتنهام 24 الثالث أجويرو مانشستر سيتي 21 الرابع ستيرلينغ مانشستر سيتي 15



ويتنافس كين وأجويرو رفقة صلاح على زعامة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتتسع المنافسة نظراً لتألق رحيم ستيرلينغ مع مانشستر سيتي.

ولا يمكن استبعاد دخول أسماء جديدة للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مثل جيمي فاردي هداف ليستر سيتي.