العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 ليفربول يصبح ثالثاً

من قبل
AFP

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مكتوبة زعامته باسم مانشستر سيتي بينما ابتعد مانشستر يونايتد بالوصافة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتغيّر باستمرار هذا الموسم في ظل المباريات القوية والمفاجآت الواردة كل مرحلة، وقد تحسّن ترتيب ليفربول عقب نتائجه الجيدة مؤخراً قبل الخسارة من يونايتد، وأكمل مانشستر سيتي زعامته للمسابقة مبتعداً بفارق كبير من النقاط عن جاره مانشستر يونايتد.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجئاً جميع منافسيه على اللقب عقب مسيرة مميزة جداً في الأشهر الأولى.

وباستثناء مانشستر سيتي المتصدر فإنّ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يشهد صراعاً متواصلاً على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 (المراكز الأولى)

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018

الترتيب واسم الفريق

لعب

فارق الأهداف

النقاط

1 - مانشستر سيتي 

 30

65

81

2 - مانشستر يونايتد

30

35

65

3- ليفربول

31

39

63

4- توتنهام

30

34

61

 

لمتابعة ترتيب الدوري الإنجليزي مع تحديثات نتائج المباريات المتواصلة اضغط هنا

وقدمت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول رفقة مانشستر سيتي أداءً يوحي باحتلالها المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، لكن أرسنال وتشيلسي يبقيان مصدر قلق دائم للفرق الأربعة الأولى المذكورة .

  • للتعرف على ترتيب جميع الفرق في ترتيب الدوري الممتاز اضغط هنا

ويحتل ستوك سيتي مركزاً متأخراً في ترتيب الدوري الممتاز في الوقت الذي جاءت به نتائج الفرق الصاعدة مقبولة إلى حدٍّ كبير.

مانشستر يونايتد الإنكليزي ستوك سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي ليفربول تشيلسي محمد صلاح
السابق ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ا
اقرأ
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 صلاح يبتعد بالصدارة
التالي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي ا
اقرأ
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 صلاح يبتعد بالصدارة