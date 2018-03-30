ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 ليفربول يصبح ثالثاً

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قد يتغيّر باستمرار هذا الموسم في ظل المباريات القوية والمفاجآت الواردة كل مرحلة، وقد تحسّن ترتيب ليفربول عقب نتائجه الجيدة مؤخراً قبل الخسارة من يونايتد، وأكمل مانشستر سيتي زعامته للمسابقة مبتعداً بفارق كبير من النقاط عن جاره مانشستر يونايتد.

وينفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجئاً جميع منافسيه على اللقب عقب مسيرة مميزة جداً في الأشهر الأولى.

وباستثناء مانشستر سيتي المتصدر فإنّ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي يشهد صراعاً متواصلاً على المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2017 - 2018 (المراكز الأولى) جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2017 - 2018 الترتيب واسم الفريق لعب فارق الأهداف النقاط 1 - مانشستر سيتي 30 65 81 2 - مانشستر يونايتد 30 35 65 3- ليفربول 31 39 63 4- توتنهام 30 34 61

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وقدمت أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وليفربول رفقة مانشستر سيتي أداءً يوحي باحتلالها المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2017 - 2018، لكن أرسنال وتشيلسي يبقيان مصدر قلق دائم للفرق الأربعة الأولى المذكورة .

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ويحتل ستوك سيتي مركزاً متأخراً في ترتيب الدوري الممتاز في الوقت الذي جاءت به نتائج الفرق الصاعدة مقبولة إلى حدٍّ كبير.