ضرب برشلونة بقوة وهزم غريمه ريال مدريد بخماسية مقابل هدف وحيد، اليوم الأحد، في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل كوتينيو 11 وسواريز 30 و75 و83 وفيدال 87 خماسية برشلونة، فيما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عبر مارسيلو في الدقيقة 50.

- نهاية المباراة بتفوق مستحق وتاريخي لبرشلونة على غريمه ريال مدريد بنتيجة 5-1.

- انهيار تام ومخيف لريال مدريد كاد يستغله لويس سواريز ويسجل الهدف السادس.

87 - البديلان عثمان ديمبيلي وأرتورو فيدال وراء الهدف الخامس لبرشلونة، الأول مرّر والثاني سجل من رأسية.

83 - لويس سواريز يضيف الهدف الرابع لبرشلونة والثالث له شخصياً.

- المصائب لا تأتي فرادى على ريال مدريد: مارسيلو يصاب ويغادر تاركاً مكانه لماريانو دياز.

75 - سيرجي روبيرتو يلعب عرضية ذكية للويس سواريز الذي أضاف الهدف الثالث للفريق الكتالوني برأسية جميلة.

- بنزيمة يضيع الهدف الثاني والتعادل عن ريال مدريد.

- جوردي ألبا كان قريباً من تسجيل الهدف الثالث لكن راموس اعترض محاولته وحولها إلى ركنية.

- سواريز يرد على مودريتش بمحاولة أعادها القائم الأيسر لكورتوا.

- كبرياء النادي الملكي يدفع اللاعبين للانتفاضة في الشوط الثاني، مودريتش يسدّد كرة زاحفة يعيدها القائم الأيسر لتير شتيغن.

50 - ريال مدريد يحاول الظهور بشكل أفضل: مارسيلو يسجل الهدف الأول للنادي الملكي.

- لوبيتيغي يجري تغيير على التشكيل الأساسي مع انطلاق الشوط الثاني، إذ أقحم لوكاس فاسكيز مكان رافاييل فاران: فاسكيز ظهير أيمن وناتشو يعود لمحور الدفاع.

- نهاية الشوط الأول: برشلونة متقدم بثنائية والكلاسيكو يشهد أول حالة استعانة بتقنية الفيديو الـ VAR.

- ريال مدريد يترك مساحات كبيرة في دفاعاته بسبب الاندفاع نحو الهجوم، وبرشلونة يعتمد على الهجمات المرتدة التي لم يستغل سواريز أحدها في نهاية الشوط الأول.

- ريال مدريد يعاني: رأسية بيكيه تخطئ المرمى وتسديدة رافينيا القوية تمر قريبة من مرمى كورتوا.

- الجهة اليمنى لدفاع ريال مدريد والتي يتواجد بها ناتشو تسبب الكثير من المشاكل للنادي الملكي بسبب سرعة الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا مصدر الخطورة الرئيسي للكتلان.

30 - سواريز يسجّل الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء.

- الحكم يمنح ركلة جزاء لبرشلونة بعد الرجوع لتقنية الـ VAR التي اعتبر من خلالها أن فاران أعاق سواريز وعرقله.

- البرازيلي أرثر ميلو يسدّد كرة جميلة كانت في طريقها للشباك لكن براعة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا حرمته من التسجيل.

- ردة فعل ريال مدريد لم تكن كافية لإدراك التعادل حيث كانت أخطر المحاولات تسديدة سهلة لمارسيلو في أحضان شتيغن.

11 - كوتينيو يمنح التقدم لبرشلونة مستثمراً تمريرة رائعة من جوردي ألبا الذي استلم كرة ذكية من إيفان راكيتيتش.

- بعد مرور 8 دقائق على انطلاق المواجهة، لم يتمكن الفريقان من الوصول إلى كورتوا وشتيغن، لكن أفضلية نسبية لبرشلونة من خلال الاستحواذ.

- بداية المباراة بحضور 98 ألف متفرجّ كتالوني قدموا لوحة رائعة على المدرجات بانتظار حوار الأقدام وما سيجود به على عشاق الساحرة المستديرة.

- مباراة مهمة للفريقين، حيث يسعى برشلونة إلى الاستمرار في التقدم بالصدارة، ويبحث ريال مدريد عن الخروج من دوامة النتائج السلبية التي قد تطيح بمدربه جولن لوبيتيغي.

تشكيلة الفريقين



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