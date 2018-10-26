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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني

أرقام قبل موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

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نقدم إليكم أرقاماً وإحصائيات هامة قبل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

AFP


•    برشلونة هو أكثر فريق في الليغا فاز على ريال مدريد (70 مباراة).
•    ريال مدريد هو أكثر فريق في الليغا فاز على برشلونة (72 مباراة).
•    سجل برشلونة في آخر 21 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في الليغا (مجموع 48 هدفاً).
•    لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).
•    لم يخسر برشلونة في آخر 41 مباراة لعبها على أرضه في الدوري (فاز في 33 مباراة وتعادل في 8 مواجهات).
•    منذ أول مباراة كلاسيكو لليونيل ميسي، لم يفز برشلونة في المباراتين اللتين لعبهما أمام ريال مدريد بدون وجوده في الفريق (تعادل في مباراة وانهزم في أخرى). 
•    هذا أول كلاسيكو لريال مدريد بعد مغادرة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، فاز ريال مدريد مرتين أمام برشلونة دون وجود الدون في الفريق.
•    هذا أول كلاسيكو دون وجود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ ديسمبر 2007، عندما فاز الريال 1-0 في مباراة في الليغا.
•    سجل مهاجم برشلونة لويس سواريز 6 أهداف أمام ريال مدريد في الدوري منذ أول مباراة له في المنافسة في موسم 2014-2015، أكثر من أي لاعب آخر خلال الفترة نفسها.
•    سجل كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس 4 أهداف بالرأس أمام برشلونة في الليغا، أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر في المنافسة.
•    خسر مدرب برشلونة أرنيستو فالفيردي 12 مرة في 20 مباراة خاضها في الدوري أمام ريال مدريد (فاز في 6 مباريات وتعادل في مناسبتين)، أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في الليغا.
•    هذا أول كلاسيكو لجولين لوبيتيغي، 5 من آخر 6 مدربين لريال مدريد خسروا في أول مباراة لهم أمام برشلونة وزين الدين زيدان هو الوحيد بينهم الذي تمكن من الفوز (2-1 في الكامب نو في أبريل 2016).
•    2-1 هي النتيجة الأكثر تكراراً بين الفريقين في تاريخ الليغا (43 مرة)، 20 منها لبرشلونة و23 منها لريال مدريد.
•    ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو التاريخي برصيد 26 هدفاً.
•    كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو (18 هدفاً) هما صاحبا أكبر عدد من الأهداف لريال مدريد في تاريخ الكلاسيكو (جميع المنافسات).
•    سيرجيو راموس وميسي هما اللاعبان الحاليان صاحبا أكبر عدد من المشاركات في الكلاسيكو (38 في جميع المنافسات).
•    راموس هو اللاعب الحالي صاحب أكبر عدد من المشاركات في الكلاسيكو في الليغا (26 مباراة). 

ريال مدريد دون كريستيانو 

•    قبل رحيله، بات كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي في مباراة الكلاسيكو (18 بالتساوي مع دي ستيفانو)، ثاني أفضل هداف عامة في هذا اللقاء بعد ليونيل ميسي (26).
•    فاز ريال مدريد في 28% فقط من مبارياته أمام برشلونة في جميع المنافسات بوجود كريستيانو رونالدو على أرضية الملعب (8 مواجهات من 30 مباراة). 
•    فاز ريال مدريد في مباراتي الكلاسيكو الوحيدتين اللتين لم يشارك فيهما كريستيانو عندما كان في صفوف ريال مدريد (2-1 في نهائي كأس الملك في عام 2014 و2-0 في إياب كأس السوبر 2017).
•    سجل كريستيانو رونالدو 38% من الأهداف التي سجلها ريال مدريد أمام برشلونة في جميع المنافسات خلال المواسم التسعة التي كان فيها النجم البرتغالي في صفوف الفريق.

ميسي والكلاسيكو 

•    ليونيل ميسي أحد 3 لاعبين فقط سجلوا ثلاثية في أكثر من مباراة كلاسيكو واحدة، مع بوشكاش ولازكانو، سجل ثلاثية مرتين في 2007 و2014.
•    خاض ميسي 38 مباراة كلاسيكو، أكثر من أي لاعب أجنبي آخر في التاريخ.
•    ميسي أصغر لاعب سجل في مباراة كلاسيكو، بعمر 19 عاماً و8 أشهر و14 يوماً في العاشر من مارس 2007.

لوبيتيغي يخوض أول كلاسيكو 

•    خلال القرن الـ21، أشرف 10 مدربين على برشلونة و8 مدربين على ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو.
•    أنهى زين الدين زيدان سلسلة 5 مدربين لريال مدريد خسروا في أول مباراة كلاسيكو لهم.
•    خسر آخر مدربين لبرشلونة في أول كلاسيكو لهما مع الفريق (لويس إنريكي وأرنستو فالفيردي).
•    جيراردو مارتينو كان آخر مدرب لبرشلونة فاز في أول مباراة كلاسيكو له كمدرب.
•    خلال القرن الـ21، هناك مدرب واحد فقط تعادل في أول مباراة كلاسيكو له (خوامي رورا).
•    بعد خسارته أمام ليفانتي، حقق جولين لوبيتيغي أسوأ بداية لمدرب ريال مدريد في الدوري منذ 1952-1953 (خوان أنتونيو إيبينا فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، خسر في 3 مواجهات). 

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