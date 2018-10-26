أرقام قبل موقعة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد



• برشلونة هو أكثر فريق في الليغا فاز على ريال مدريد (70 مباراة).

• ريال مدريد هو أكثر فريق في الليغا فاز على برشلونة (72 مباراة).

• سجل برشلونة في آخر 21 مباراة لعبها أمام ريال مدريد في الليغا (مجموع 48 هدفاً).

• لم يخسر ريال مدريد في آخر 3 مباريات لعبها في الكامب نو في الدوري (فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين).

• لم يخسر برشلونة في آخر 41 مباراة لعبها على أرضه في الدوري (فاز في 33 مباراة وتعادل في 8 مواجهات).

• منذ أول مباراة كلاسيكو لليونيل ميسي، لم يفز برشلونة في المباراتين اللتين لعبهما أمام ريال مدريد بدون وجوده في الفريق (تعادل في مباراة وانهزم في أخرى).

• هذا أول كلاسيكو لريال مدريد بعد مغادرة كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، فاز ريال مدريد مرتين أمام برشلونة دون وجود الدون في الفريق.

• هذا أول كلاسيكو دون وجود ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو منذ ديسمبر 2007، عندما فاز الريال 1-0 في مباراة في الليغا.

• سجل مهاجم برشلونة لويس سواريز 6 أهداف أمام ريال مدريد في الدوري منذ أول مباراة له في المنافسة في موسم 2014-2015، أكثر من أي لاعب آخر خلال الفترة نفسها.

• سجل كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس 4 أهداف بالرأس أمام برشلونة في الليغا، أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر في المنافسة.

• خسر مدرب برشلونة أرنيستو فالفيردي 12 مرة في 20 مباراة خاضها في الدوري أمام ريال مدريد (فاز في 6 مباريات وتعادل في مناسبتين)، أكثر من خسارته أمام أي فريق آخر في الليغا.

• هذا أول كلاسيكو لجولين لوبيتيغي، 5 من آخر 6 مدربين لريال مدريد خسروا في أول مباراة لهم أمام برشلونة وزين الدين زيدان هو الوحيد بينهم الذي تمكن من الفوز (2-1 في الكامب نو في أبريل 2016).

• 2-1 هي النتيجة الأكثر تكراراً بين الفريقين في تاريخ الليغا (43 مرة)، 20 منها لبرشلونة و23 منها لريال مدريد.

• ليونيل ميسي هداف الكلاسيكو التاريخي برصيد 26 هدفاً.

• كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو (18 هدفاً) هما صاحبا أكبر عدد من الأهداف لريال مدريد في تاريخ الكلاسيكو (جميع المنافسات).

• سيرجيو راموس وميسي هما اللاعبان الحاليان صاحبا أكبر عدد من المشاركات في الكلاسيكو (38 في جميع المنافسات).

• راموس هو اللاعب الحالي صاحب أكبر عدد من المشاركات في الكلاسيكو في الليغا (26 مباراة).

ريال مدريد دون كريستيانو

• قبل رحيله، بات كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي في مباراة الكلاسيكو (18 بالتساوي مع دي ستيفانو)، ثاني أفضل هداف عامة في هذا اللقاء بعد ليونيل ميسي (26).

• فاز ريال مدريد في 28% فقط من مبارياته أمام برشلونة في جميع المنافسات بوجود كريستيانو رونالدو على أرضية الملعب (8 مواجهات من 30 مباراة).

• فاز ريال مدريد في مباراتي الكلاسيكو الوحيدتين اللتين لم يشارك فيهما كريستيانو عندما كان في صفوف ريال مدريد (2-1 في نهائي كأس الملك في عام 2014 و2-0 في إياب كأس السوبر 2017).

• سجل كريستيانو رونالدو 38% من الأهداف التي سجلها ريال مدريد أمام برشلونة في جميع المنافسات خلال المواسم التسعة التي كان فيها النجم البرتغالي في صفوف الفريق.

ميسي والكلاسيكو

• ليونيل ميسي أحد 3 لاعبين فقط سجلوا ثلاثية في أكثر من مباراة كلاسيكو واحدة، مع بوشكاش ولازكانو، سجل ثلاثية مرتين في 2007 و2014.

• خاض ميسي 38 مباراة كلاسيكو، أكثر من أي لاعب أجنبي آخر في التاريخ.

• ميسي أصغر لاعب سجل في مباراة كلاسيكو، بعمر 19 عاماً و8 أشهر و14 يوماً في العاشر من مارس 2007.



لوبيتيغي يخوض أول كلاسيكو

• خلال القرن الـ21، أشرف 10 مدربين على برشلونة و8 مدربين على ريال مدريد في مباريات الكلاسيكو.

• أنهى زين الدين زيدان سلسلة 5 مدربين لريال مدريد خسروا في أول مباراة كلاسيكو لهم.

• خسر آخر مدربين لبرشلونة في أول كلاسيكو لهما مع الفريق (لويس إنريكي وأرنستو فالفيردي).

• جيراردو مارتينو كان آخر مدرب لبرشلونة فاز في أول مباراة كلاسيكو له كمدرب.

• خلال القرن الـ21، هناك مدرب واحد فقط تعادل في أول مباراة كلاسيكو له (خوامي رورا).

• بعد خسارته أمام ليفانتي، حقق جولين لوبيتيغي أسوأ بداية لمدرب ريال مدريد في الدوري منذ 1952-1953 (خوان أنتونيو إيبينا فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، خسر في 3 مواجهات).