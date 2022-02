EFE

El entrenador del Barcelona Xavi Hernández declaró que, pese a estar "orgulloso" por la victoria, todavía no han hecho nada en Liga Europa y que "hay que seguir trabajando con toda la humildad del mundo" para conseguir los resultados.



"Estamos por el buen camino. Hemos conseguido tener posesiones largas varias veces, pero también hemos aprovechado las transiciones con Adama, Ousmane, Ferran... Eso es estilo de juego también. Pero lo que queremos es jugar en campo rival. Estoy muy contento por los jugadores, que están trabajando muy duro", aseguró en la rueda de prensa tras la clasificación a octavos de Liga Europa.



"Ya dije que estábamos volviendo. Hoy hemos sido fiables.El barca sigue teniendo potencial, sobre todo arriba", añadió.

🗣️ "HAY QUE SEGUIR TRABAJANDO CON LA MÁXIMA HUMILDAD"



Escuchamos a Xavi en conferencia de prensa, tras el 4-2 del Barcelona contra Napoli en Italia. #FutbolTotalDIRECTV pic.twitter.com/UJSjRZaqI3 — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) February 24, 2022



Cuando fue preguntado por el cartel de favoritos, Xavi fue tajante: "De favoritos nada. Hay que seguir con toda la humildad del mundo. Estamos en Liga Europa y hemos pasado a octavos. No hemos hecho nada pero estoy muy contento y esperanzado. La sensación es muy buena hoy".



Sobre la actuación del equipo, el técnico afirmó que dominó el partido de principio a fin: "Creo que es una victoria muy importante que nos da moral. Hemos dominado todo el partido y eso es algo que no había pasado desde que estoy aquí. Físicamente hemos aguantado y la presión ha sido buena. Es un rival nivel 'Champions', así que es una victoria muy buena e importante".



"Tenemos un vestuario muy bueno, con buen ambiente. Tenemos todo muy claro. Pero no hemos hecho nada, hay que seguir por este camino", insistió.

"MÁS QUE EL RESULTADO, ME QUEDO CON EL JUEGO. DOMINAR EL PARTIDO" declaró Xavi y se mostró feliz por el triunfazo de Barcelona en la #UELxESPN. pic.twitter.com/xtYnWWa08c — SportsCenter (@SC_ESPN) February 24, 2022





Xavi fue muy cauto en rueda de prensa y no elevó la victoria a una gran gesta futbolística europea: "Si hoy analizas el partido es muy completo ante un rival de 'Champions'. De ahí a decir que pasaríamos por encima a cualquiera no es así. Hay que seguir trabajando con humildad, que es lo que da los frutos".



El neerlandés Frenkie de Jong cuajó una gran actuación, y Xavi alabó su crecimiento esta temporada: "Me he encontrado pocos jugadores con esta autoexigencia. Ahora está entendiendo lo que le pedimos. Es uno de los que mejores fija y divide. Ahora llega, tiene gol y ha mejorado".