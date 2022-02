EFE

El central del Barcelona Gerard Piqué explicó que "jugando así" el conjunto azulgrana "puede ganar la Europa League", tras empatar 1-1 ante el Napoli en la ida de los dieciseisavos de final de la segunda competición europea disputada en el Camp Nou.



"La sensación es que nos hubiésemos podido ir de aquí con un 3-1, 4-1 o 5-1. Las sensaciones son buenas, pero el resultado no tanto. Queda todo abierto para la vuelta. Hemos jugado el 80% del partido en su campo y eso te dice mucho de cómo está el equipo", añadió en declaraciones a Movistar+ uno de los capitanes azulgranas.

El equipo de Xavi Hernández tuvo opciones para afrontar la vuelta con ventaja en la eliminatoria, pero no estuvo acertado ante la portería del conjunto de Luciano Spalletti. "Si las ocasiones están al final van a acabar entrando. Es cuestión de confianza. Se ha hecho un gran partido ante un gran rival como el Napoli", puntualizó Piqué.



Preguntado por los silbidos a Ousmane Dembélé cuando entró en el campo en el segundo tiempo, el central del Barcelona fue contundente: "La gente es libre de manifestarse como quiera, sabiendo que si hay silbidos durante el partido al equipo no le hace bien. Entiendo perfectamente que la gente pueda estar molesta, pero para nosotros es fundamental que durante el partido no haya silbidos, duele".



Por otro lado, sobre el posible fuera de juego posicional de Victor Osimhen en el gol del Napoli, Piqué consideró que "es clarísimo". Además, comentó que "la norma del fuera de juego es un poco como la de la mano dentro del área, confusa". Pero dejó claro que en su opinión el árbitro "hubiese tenido que pitar fuera de juego".