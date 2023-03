EFE

El mediapunta del Bayern Múnich Thomas Müller dijo que las buenas estadísticas que tiene en enfrentamientos con Lionel Messi "son cosa del pasado y nada tienen que ver" con el duelo de este miércoles de su equipo contra el PSG.



"Naturalmente conozco mis estadísticas en partidos contra Messi. Antes de un partido como el de mañana siempre se habla de esas cosas. Está el 2-8 contra el Barcelona, pero creo que más importante que eso fue el 7-0 global a favor nuestro en la semifinal de 2013", destacó Müller.



"Pero eso fue hace diez años. Las estadísticas son cosa del pasado. Mañana es otro partido", agregó.



Sobre las declaraciones de Kylian Mbappé, que dijo que considera al PSG favorito para el partido del miércoles, señaló que intentarán demostrarle que no tiene razón.



"El puede ver las cosas como quiera. Ganamos el partido de ida 0-1 y estamos en ventaja. Pero naturalmente él está lleno de confianza. Nuestra tarea será mostrarle que está equivocado", comentó.



A la pregunta de quién es su jugador favorito del París Saint Germain, contestó con rotundidad: "Es Kylian, la respuesta no sorprende a nadie".



"El mundo entero lo mira. Pero si nuestro plan funciona, mañana no gozará mucho", subrayó, aunque resaltó que no se trata de un partido sólo contra Mbappé.



"Naturalmente hay que pensar cómo se le para. Pero el fútbol es un deporte de equipo, se trata de que no le lleguen los pases que necesita", añadió.



Müller, capitán del Bayern en ausencia del lesionado Manuel Neuer, afirmó que para duelos como el de este miércoles "el equipo necesita once capitanes, todos tienen que asumir responsabilidad".



"El que uno u otro esté cuando se lance la moneda para decidir el saque o lleve el brazalete es algo secundario", manifestó.