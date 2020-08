EFE

El Bayern Múnich y el PSG, que disputaron la final de la Liga de Campeones, son los que aportan más jugadores al once ideal de la temporada en la máxima competición continental.

El conjunto está integrado por los futbolistas con mayor puntuación esta campaña en el juego Fantasy oficial de la Champions.

