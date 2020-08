Saúl: No supimos entender el juego

EFE

El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez admitió tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Liga de Campeones por el RB Leipzig alemán (2-1) que el rival tuvo "mucho mérito" durante el partido y que ellos no supieron "entender el juego" que les planteó.



"Croe que hay que dar mucho mérito al equipo rival de cómo ha planteado el partido, nosotros también tenemos la culpa de no sabe entender el juego, jugadores como yo sobre todo tenemos que leer más rápido, pero no ha podido ser", admitió Saúl en declaraciones a 'Movistar Liga de Campeones' tras el encuentro.



El centrocampista ilicitano admitió que la derrota "duele mucho" y que el Leipzig fue "superior en muchas partes del partido".







"Han entendido muy bien el partido, han creado superioridades sobre todo por fuera, era difícil robar, porque hay muchas jugadas que no estás ni cerca. Ellos han hecho un buen partido, han sido superiores en varias fases, es verdad que después del gol de ellos hemos empezado bien, pero no hemos sido capaces de tener ocasiones claras y el cansancio ha hecho que ellos encuentren un gol", dijo.



Saúl admitió que conocían de las habilidades del Leipzig como equipo, pero reconoció que es "difícil" controlarlo sobre el césped, porque generan "muchas dudas" en el rival. "Te hacen ir reculando, y cuando recuperas te quedan tantos metros que es difícil avanzar y hay mucho espacio entre nosotros", admitió.



Para el medio del Atlético su sensación mezcla la tristeza y la decepción por quedarse fuera de esta Liga de Campeones. "Teníamos muchísima ilusión, ha sido un año difícil para todos, la afición se merecía esta ilusión, no ha podido ser. Lo sentimos mucho por todos nosotros que lo vivimos con pasión, por todos los que están fuera", finalizó.