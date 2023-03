EFE

Mesut Özil, exjugador del Real Madrid, entre otros equipos, y campeón del mundo en 2014 con Alemania anunció este miércoles la ruptura de su contrato con el Istanbul Basaksehir en mitad de temporada y su adiós al fútbol.



"Tuve el privilegio de ser profesional durante casi 17 años y estoy agradecido por ello. En las últimas semanas y en los últimos meses, un tiempo durante el que he tenido algunas lesiones, se me hizo cada vez más claro que era tiempo de dejar el escenario", explicó el alemán en sus redes sociales.



El centrocampista, con más de 600 partidos en el fútbol profesional pasó gran parte de su carrera en Europa: Arsenal, Schalke 04, Werder Bremen y Real Madrid. Fue en 2020 cuando se aproximó al fútbol turco y jugó para el Fenerbahçe y el Basaksehir, club en el que anunció su adiós.



"Quiero dar las gracias a mis clubes y a los entrenadores que me han apoyado, además de compañeros de equipo que se han convertido en amigos", apuntaló el deportista.



Özil empezó su carrera en el Schalke de donde pasó al Werder Bremen, equipo con el que ganó una Copa de Alemania, para fichar luego por el Real Madrid, con el que obtuvo una liga en 2012, una Copa del Rey en 2011 y una Supercopa en 2012.



Tras su tránsito por el equipo blanco, el alemán aterrizó en el Arsenal, con el que consiguió 4 copas de Inglaterra. Después apostaría por la liga turca, jugando en el Fenerbahce y finalmente en el Basaksehir.



Mesut, 92 veces internacional absoluto con Alemania, debutó con el combinado nacional de su país el 11 de febrero de 2009, en un amistoso contra Noruega. Además, se proclamó campeón del mundo en 2014 en Brasil después de derrotar a Argentina en un partido en el que fue titular.



Las relaciones de Özil con la opinión pública alemana se deterioraron en 2018 después de que tuviese un encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y le entregase una camiseta del Arsenal.



El campeón del mundo, al igual que Ilkay Gündogan, fue duramente criticado por ese encuentro. Así como en el caso de Gündogan la situación fue superada, el exmadridista terminó renunciando a la selección alemana en medio de las críticas.