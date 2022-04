EFE

El Inter de Milán se impuso en el Derbi de Italia con un solitario gol, de penalti, del turco Hakan Calhanoglu que frenó a una Juventus que mereció mucho más, en la trigésima primera jornada de la Serie A.



Las aspiraciones de levantar es 'Scudetto' pasaban por este partido para ambos equipos. El Inter necesitaba una victoria para recuperar la confianza perdida en estos dos últimos meses, y la 'Juve' para seguir con su racha en liga, escalar al tercer puesto y meter presión a Milan y Nápoles.



Arrancó bien el Juventus en el clásico italiano. El estadio, lleno, se contagió rápidamente de la energía que transmitió su equipo al inicio y llevó en volandas a lo suyos durante la primera media hora.

Chiellini, ya recuperado de su lesión, a punto estuvo de abrir el marcador en el minuto ocho de encuentro pero, inexplicablemente, no acertó a rematar con precisión, desde la línea de gol, un balón llovido que acabó escupiendo el larguero. Dybala, titular en la media punta después de que se conociera que el club no renovará su contrato para la temporada que viene, también pudo hacerlo unos minutos después, pero su lejano disparo, aunque muy colocado, se fue alto por poco.



Ya no es noticia que cada partido que pasa Morata y Vlahovic se entienden mejor. Desde la banda, el español busca y deja huecos para el serbio, que necesita muy poco para generar peligro.



Sin embargo, no pudo anotar el flamante fichaje, bien marcado por el esloveno Milan Skriniar, que cuajó otra gran actuación, de esas a las que acostumbra esta temporada, aunque con mucho más sufrimiento. Incómodo para el delantero, limpio en salida de balón, imperioso por arriba y un seguro al corte, Skriniar lideró desde atrás a un conjunto interista que no sacó su mejor versión en la primera parte.



El paso de los minutos fue mermando al Juventus, dominador del primer acto. Y el Inter aprovechó lo poco que generó para irse ganando al descanso. Una internada de Dumfries por el sector derecho, aparentemente solventada por Alex Sandro y Morata, terminó en un más que evitable penalti, hecho por el español y señalado por el VAR, que protagonizó el episodio clave del encuentro.



Ejecutó desde los once metros Calhanoglu, pero Szczesny paró el remate y dejó un rechace al que llegó el propio Calhanoglu junto a De Ligt, Danilo y Chiellini. El balón salió rebotado hacia la portería y Rabiot acabó por introducirlo del todo cuando intentaba despejar. El árbitro hizo sonar su silbato y señaló falta a favor de la 'Juve', pero después de cuatro minutos de revisión, el colegiado mandó repetir el penal por invasión blanquinegra.

TAKE TWO. 🎬



Wojchiech Szcezesny denied Hakan Çalhanoğlu. The penalty had to be retaken.



Hakan Çalhanoğlu scores the second attempt.



This game. 🍿 pic.twitter.com/vIsAbS5t63 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 3, 2022



Repitió el turco y volvió a adivinar el portero polaco, pero el disparo fue mucho más ajustado y potente que el primero. Tras el caos, la montaña rusa de emociones en cuatro minutos, cayó el gol 'neroazzurri'.



La segunda parte siguió el mismo guion. Dominio juventino pero sin acierto. Lo volvió a intentar Vlahovic, que con un recorte sentó a su par y sacó un disparo con su pierna mala que estuvo cerca de igualar la contienda.



Apretaron los locales, muy superiores, pero no encontraron la manera de materializar. Entró Denis Zakaria en el centro del campo del Juventus. El suizo se plantó en la frontal del área después de evitar a dos rivales y disparó, pero su tiro acabó, como el de Chiellini, en la madera. Protestaron dos penaltis en los minutos finales, sobre Vlahovic y De Ligt, pero el colegiado no consideró suficiente contacto en ninguno.



Los 'tifosi' se volcaron. El dominio y superioridad local eran muy evidentes. Que el conjunto 'bianconero' se merecía el tanto era un clamor. Y los jugadores lo sabían, tanto los del Juventus como los del Inter. Pero los visitantes supieron manejar ese aspecto y no se dejaron llevar por el nerviosismo, al contrario que los de Turín, que acabaron desquiciados con el arbitraje.



Veinte tiros del Juventus por cinco del Inter no fueron suficientes. Los 'neroazzurri' se llevaron este clásico italiano por la mínima y se quedan terceros con un partido menos, a tres de Nápoles y Milan . La 'Vecchia Signora' mereció más, fue superior. Con esta derrota se quedan cuartos, cinco puntos por encima del Roma y a cuatro de Inter.



Celebró el Inter cuando finalizó el choque, conscientes de la importancia de la victoria, de que no fueron merecedores de tanto premio.