El técnico del Chelsea, Thomas Tuchel, negó que hubiera contactos para fichar a Ousmane Dembelé, en el Barcelona, en el pasado mercado invernal.

El alemán coincidió con Dembelé en el Borussia Dortmund en la temporada 2016/2017 y hubo informaciones que apuntaron a negociaciones de última hora entre Chelsea y Barcelona para incorporar al jugador francés, que termina contrato el próximo 30 de junio.



"Estoy contento porque fue un mercado de fichajes tranquilo", dijo Tuchel este viernes en rueda de prensa. "Pero no, no hablé con Dembelé, no contacté con él", apuntó el técnico germano.



La temporada de Dembelé con Tuchel como técnico fue la más exitosa para él a nivel personal, con doble dígitos de goles y asistencias en todas las competiciones, además de levantar la Copa de Alemania con el conjunto amarillo, ser elegido mejor debutante de la Bundesliga, en el once ideal de la competición y como 'Golden Boy' del año.