EFE

El futbolista Benjamin Mendy volverá a juicio el próximo 26 de junio por los dos cargos sin resolver, uno de violación y otro de intento de violación, de los que se le acusan.



Matthew Conway, abogado de la acusación, confirmó que van a continuar con el proceso con dos juicios diferentes, que llevarán de dos a tres semanas y que comenzarán en la corte de Chester el próximo 26 de junio.



Mendy, de 28 años, ha sido declarado no culpable este viernes de seis casos de violación y uno de agresión sexual. Sin embargo, el jurado no alcanzó un veredicto en un cargo de violación y en otro de intento de violación.



El jugador fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021, cuando los casos salieron a la luz, y el propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022. El juicio contra él y su amigo Louis Saha (no relacionado con el futbolista del mismo nombre) comenzó el 10 de agosto de 2022.



Tras 14 días de deliberación, el jurado, formado por siete hombres y cuatro mujeres, estimó de forma unánime que Mendy es inocente de siete de los cargos que se le imputan, mientras que no pudieron llegar a un veredicto en cuanto a un intento de violación a una mujer en 2018 y una violación a otra mujer en octubre de 2020.