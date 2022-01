EFE

El joven Anthony Elanga derribó al Brentford con su primer gol esta temporada en un partido que agrandó la figura de David de Gea, encargado de salvar al equipo una vez más, y del que Cristiano Ronaldo salió enfadado en el minuto 70 (1-3).

El portugués se marchó visiblemente enfadado por salir antes de tiempo y sin marcar, aunque tuvo un cabezazo al larguero e inició la jugada del segundo gol. No marca con el United desde el partido ante el Burnley el 30 de diciembre.



El que tomó sus galones en el oeste de Londres fue Elanga, después de una primera parte en la que De Gea sacó dos mano a mano que podrían haber metido en más problemas a los de Ralf Rangnick. El español es el portero que más paradas hace en la Premier y Elanga, que venía teniendo minutos por cuarto partido seguido, abrió la lata ya en la segunda mitad con un golazo. Controló en escorzo un pase bombeado de Fred y definió con la cabeza ante Jonas Lossl.



Siete minutos después, Cristiano dio un pase en profundidad con el pecho para la carrera de Bruno Fernandes. El mediapunta condujo hasta que se plantó delante de Lossl y se la cedió a Mason Greenwood para que la empujara. Quinto gol en esta Premier para el joven inglés.



A veinte minutos del final, se marchó Cristiano por Harry Maguire, algo que no gustó al '7' y Marcus Rashford, que había sido suplente, se encargó de finiquitar el encuentro.



Fernandes sirvió su segundo pase de gol para que Rashford, que no marcaba desde el 30 de octubre, la clavase en la escuadra. Y como no sería un encuentro del United sin que les marcaran al menos un gol, Ivan Toney hizo el 1-3 a cinco minutos del final, para firmar el quinto partido seguido en la Premier encajando.



El United se recupera del tropiezo contra el Aston Villa con un triunfo que le deja séptimo, con 35 puntos, los mismos que el Arsenal, pero con un partido más. La Champions League queda a dos puntos para los de Rangnick, que se enfrentarán al West Ham este sábado. El Brentford es decimocuarto, con 23 unidades.