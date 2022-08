EFE

El Manchester United confirmó al mismo tiempo que el Real Madrid la incorporación del centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro, procedente del conjunto blanco, al que están “deseando dar la bienvenida” en su estadio, Old Trafford.



“Casemiro ha jugado más de 500 partidos profesionales, incluidos 63 a nivel internacional con su Brasil natal. Ha ganado 18 grandes títulos en su ilustre carrera, incluyendo cinco Ligas de Campeones y la Copa América. Estamos deseando dar la bienvenida a Casemiro a Old Trafford”, escribió el club inglés en su página web.



El brasileño se convierte así en el primer refuerzo del Manchester United después de que empezara la Premier League con dos derrotas, 1-2 contra el Brighton y 4-0 frente al Brentford que le hacen ocupar la última plaza de la competición doméstica.



Eso sí, el conjunto inglés aseguró que el traspaso está sujeto al “acuerdo en los términos personales, la visa de Reino Unido y el reconocimiento médico”, aunque no debería haber ningún problema.



Casemiro se incorporará al 100 por 100 a la dinámica de su nuevo club después del acto de despedida del Real Madrid que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva del club el próximo lunes 22 de agosto desde las 11:30 horas CEST (-2 GMT).