EFE

El entrenador del Tottenham, el italiano Antonio Conte, lamentó la falta de sensibilidad de los responsables de la Premier inglesa, que pasaron por alto la preocupación de los técnicos y capitanes de los equipos por la incidencia y la gravedad de la pandemia.



Conte indicó que la Premier no es capaz de escuchar a los equipos en un momento como el actual y reveló que la reunión entre los entrenadores y los representantes de la competición fue inservible. "Fue como hablar con una pared", dijo en la rueda de prensa previa al encuentro que el domingo su equipo disputará frente al Crystal Palace en Londres.





"Tengo que ser sincero y creo que fue una reunión en la que intentamos hablar. Los entrenadores quisimos hablar, pero creo que todo estaba decidido", indicó Conte sobre la reunión convocada para tratar la situación actual y en la que los entrenadores mostraron su preocupación por la salud de los jugadores.



Conte, que recordó que algunos equipos tendrán que jugar dos veces en tres días y que la Covid 19 ha provocado la suspensión de algunos partidos, dijo que en el encuentro los técnicos se habían "enfrentado a un muro y por eso prefiero no profundizar sobre el asunto".



"No es fácil para los equipos jugar después de un solo día de descanso", añadió el preparador italiano que el domingo recibirá al Crystal Palace y después visitará al Southampton.



Preguntado sobre si la reunión fue una pérdida de tiempo, el entrenador del Tottenham respondió: "Eso creo. Cuando tienes una pared enfrente puedes hablar y preguntar pero las decisiones están tomadas".



"No es sencillo para los equipos jugar después de un solo día de descanso. Hay que manejar bien la situación porque existe el riesgo de perder jugadores por lesiones. Hay que tener cuidado", dijo Conte que recordó que la mitad de su plantilla pasó el Covid.