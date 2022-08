EFE

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro, que esta semana se despidió del Real Madrid, afirmó en su primera entrevista cono futbolista del Manchester United que "es un sueño jugar en la Premier"



"Me siento como si tuviera 20 o 18 años, estoy ansioso por empezar y emocionado por estar entre mis compañeros, jugando en el estadio (Old Trafford)", señaló en una entrevista publicada en la web del club inglés el jugador brasileño, que cumplió 30 en febrero.

🎙️ No te pierdas la primera entrevista a Casemiro como nuevo jugador del club.#MUFC @Casemiro — Manchester United (@ManUtd_Es) August 25, 2022

"Me han dado una bienvenida muy cálida. Ya he sentido el especial afecto de todo el mundo hacia mí y eso por supuesto es muy importante", agregó Casemiro, que en su mensaje de despedida a los madridistas, el lunes, no pudo contener las lágrimas.



En Manchester se reencuentra con dos antiguos compañeros del equipo blanco, Cristiano Ronaldo y Raphael Varane.



"Son dos jugadores con los que ya he tenido el placer de jugar. Podríamos hablar durante todo el día sobre Cristiano, es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol", declaró.



"Es un honor jugar una vez más con estos jugadores, pero no solo con ellos, estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, para ayudarles a ellos y que ellos me ayuden a mí también", agregó el brasileño.