EFE

Bukayo Saka, delantero del Arsenal, ha renovado su contrato con el club hasta 2027.



El inglés, de 21 años, ha disputado 178 partidos con los 'Gunners' y está completando una temporada magnífica, con 14 goles y 11 asistencias, además de haber sido nominado a mejor jugador y mejor jugador joven de la Premier League.



"Estoy muy feliz. Se ha hablado mucho, pero aquí estoy. Este es el club indicado y el sitio perfecto para dar el siguiente paso", dijo el inglés en declaraciones al club.

Saka, que ha sido internacional por Inglaterra en 26 ocasiones, terminaba contra al final de la temporada 2023-2024, por lo que ha extendido su compromiso con los ingleses tres cursos más.



La temporada que viene supondrá su debut en la Champions League, a la que el Arsenal se ha clasificado por primera vez en seis años.



"He visto mucho cambio aquí. He visto que este equipo y el club está creciendo, en una dirección que nos emociona a todos. Tenemos el tiempo de nuestro lado. Puedes ver nuestro equipo y darte cuenta de que la mayoría de jugadores son jóvenes. Tenemos hambre, muchos de nosotros no hemos ganado títulos aquí, así que queremos lograr grandes cosas. Queremos ganar y queremos ganar aquí".