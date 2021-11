Catalina Uribe

Leo Messi sumó otro galardón a su ya extensísimo palmarés y conquistó su séptimo Balón de Oro.



El astro argentino recibió este premio tras ganar la Copa América 2021 con la Albiceleste, además de haber terminado como el máximo goleador de LaLiga y de quedarse con la Copa del Rey.



Y es que no la tuvo nada fácil, pues su principal rival fue el polaco Robert Lewandowski, a quien Leo le dio su mérito cuando recogió el trofeo.



"Es un honor pelear contigo. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que eras el ganador, France Football debería darte tu Balón como lo mereciste y espero que te lo lleven a tu casa, eras justo ganador. No se hizo por la pandemia pero mereces tenerlo en tu casa", aseguró.



Pero, ¿merece Lionel Messi el Balón de Oro 2021?



No hay duda alguna de que es uno de los mejores jugadores de la historia, como lo han demostrado sus numerosos logros en la cancha, particularmente como máximo goleador y como el mejor jugador de prácticamente cada torneo que juega, y eso sin contar todos los títulos que ganó con el Barcelona.



No obstante, como él mismo lo admite, le faltaba conquistar algo con Argentina, pues aunque fue subcampeón mundial en Brasil 2014 y fue dos veces finalista de la Copa América, todavía le faltaba sacarse esa espina.



"Ganar la Copa América fue algo muy especial, otras veces me quedaba la sensación de que me faltaba algo, de que no tenía cumplidos los objetivos con la selección. Había estado cerquita", fueron sus palabras al respecto.



Por eso, tras haber sido el gran líder de la Albiceleste, al llevarla a superar 28 años de sequía de títulos al coronarse como campeona de América, considero que es justo que reciba este reconocimiento.



Además, no sólo fue su liderazgo el que fue clave en esta conquista, sino que brilló como el máximo artillero del torneo con 4 dianas, honor que compartió con el colombiano Luis Díaz.



En síntesis, Lionel Messi ganó justamente su séptimo Balón de Oro, en especial por su gran desempeño en la Copa América 2021 con Argentina. Sólo resta ver si este es el último de estos trofeos que conquista en su carrera o si el octavo llega a sus manos.