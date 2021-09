Catalina Uribe

Se jugaron los partidos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2021, y los encuentros no pudieron ser más diferentes.



Mientras el Flamengo aprovechó su dominio para vencer por 2-0 al Barcelona, el único equipo no brasileño de estas semis, Palmeiras y Atlético Mineiro no pasaron de un empate sin goles.



Pero, ¿cuáles fueron las claves de estos duelos?

¡El @Atletico primero!, Hulk falló un penalti que hubiera dado la ventaja al visitante #Libertadores pic.twitter.com/0SY0c3V0dE — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) September 22, 2021



Primero se enfrentaron el Verdão y el Galo, quienes se concentraron más en no perder que en ganar, por lo que terminó siendo un partido en el que se impusieron dos férreas defensas.



Además, la única jugada que pudo haber cambiado el resultado, un penalti de Gustavo Gómez sobre Diego Costa, fue errada por Hulk, quien mandó su cobro al palo en el minuto 42 del primer tiempo.





Por otra parte, el Flamengo sí aprovecho sus opciones y, con dos tantos de Bruno Henrique, se llevó la victoria sobre el Barcelona.



El primero, de cabeza y tras un pase de Gabigol, llegó en el minuto 21. La sentencia llegó en el 38, tras una jugada en la que se asociaron Everton Ribeiro, Gabigol y Vitinho, quien cruzó raso para que Bruno Henrique sólo tuviera que empujar la pelota al fondo de la red.

🟡⚫ Con el partido empatado, @BarcelonaSC tuvo algunas situaciones para convertir y se encontró con la figura de Diego Alves, de @Flamengo.



🏆 Fueron seis minutos con situaciones muy claras para el Ídolo, que tendrá revancha el próximo miércoles en Ecuador. pic.twitter.com/K93xG6YDrD — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 23, 2021



Sin embargo, el Fla no sólo ganó por su trabajo ofensivo, pues su guardameta Diego Alves también fue clave con sus atajadas, quien despejó dos remates a bocajarro de Gonzalo Mastriani y Adonis Preciado antes del primer tanto del partido.



Además, volvió a ser clave al inicio del segundo tiempo, cuando ahogó el grito de gol de Michael Carcelén.



En síntesis, mientras la llave entre Atlético Mineiro y Palmeiras todavía no tiene un candidato claro, el Flamengo puso pie y medio en la final de la Copa Libertadores. Sólo resta ver quiénes terminan siendo los finalistas y si, al igual que en 2020, veremos una final 100% brasileña.