Catalina Uribe

Llegamos a la primera fecha FIFA de la temporada y el PSG, sin duda alguna, estará tranquilo hasta el regreso de la Ligue 1 el próximo 10 de septiembre, es el líder del torneo con 12 puntos en 4 partidos, siendo además el único equipo con puntaje perfecto hasta el momento.



Pero, ¿cómo fue el último partido del cuadro parisino antes del parón de selecciones?



Aunque el equipo de Mauricio Pochettino ha sumado todos sus encuentros por victorias, este parece ser el mejor que se le ha visto, en especial por lo que mostró Kylian Mbappé.





El delantero francés demostró su compromiso exhibiendo lo mejor de su juego, como sucedió a los 15 minutos con un cabezazo, que llegó después de aprovechar una sociedad entre Achraf Hakimi y Ángel Di María. Y así no sea su especialidad, peinó el balón y lo convirtió en el primer tanto del partido.



Su segundo gol llegó en el minuto 63, tras un pase de Hakimi y gracias a un remate implacable en carrera, con el cual selló el 0-2 a favor de su equipo.



Y, en medio de la magia de Mbappé, vivimos el otro gran momento del partido: el debut de Leo Messi con la camiseta del PSG.





Esto se hizo realidad en el minuto 66, cuando su amigo del alma, Neymar, le dejó su lugar en la cancha para que jugara sus primeros minutos como jugador parisino.



Pese a que fue evidente la falta de ritmo, pues no pisaba una cancha desde que ganó la Copa América con Argentina, eso no evitó desde que ya mostrara su conexión con precisamente con Mbappé, como cuando le lanzó una diagonal que no terminó en el fondo de la red por la intervención de la defensa local.



En síntesis, entre la magia de Kylian Mbappé y el esperado debut de Leo Messi, el PSG logró una crucial victoria ante el Reims para seguir su paso firme en la lucha por la Ligue 1. Sólo resta ver si ese buen momento se mantiene después de la fecha FIFA.