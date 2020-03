Mi película favorita sobre fútbol

Catalina Uribe

Aunque no es precisamente la más famosa ni la favorita de la crítica, mi película predilecta sobre fútbol es 'Pelé: Birth of a Legend', una biografía sobre la leyenda viva del fútbol mundial, Edson Arantes do Nascimento, desde su infancia hasta que se convirtió en campeón mundial en 1958.



La producción, dirigida por Jeff Zimbalist y aprobada por el mismo 'O Rei', quien incluso hace un cameo en la misma, me permitió conocer un lado humano de un futbolista al que siempre he admirado por el talento que enamoró a millones que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo cuando brilló en las canchas.





Y es que además de haberme enamorado de sus jugadas en los cientos de especiales que he visto sobre su carrera, siempre me ha parecido loable su actitud fuera de las canchas, lo que incluye haber sido embajador de las Naciones Unidas, así como su trabajo como Embajador de Buena Voluntad de la Unicef.



Por eso, conocer un poco más de su infancia y sus inicios humildes siempre es agradable, pues me permiten sentirme más cerca de su lado humano, lo que me permite ver más allá de la leyenda y ver un poco más al hombre que, lejos de ser perfecto, superó muchos obstáculos para convertirse en el mejor futbolista que la humanidad ha visto hasta ahora.



En síntesis, para mí, ver 'Pelé: Birth of a Legend' ha sido la mejor oportunidad de conocer un lado de un hombre al que admiro que no había visto tan de cerca, lo que me hace admirarlo aún más.