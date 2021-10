El adiós de Ronald Koeman del Barcelona

Catalina Uribe

La derrota por 1-0 ante el Rayo Vallecano con un gol de Falcao fue la gota que rebasó el vaso y llevó a Joan Laporta a destituir a Ronald Koeman como entrenador del Barcelona.



Y es que este es el último de una serie de malos resultados de los blaugranas esta temporada tanto en LaLiga como en la Champions.



A nivel local, los resultados han sido tan pobres que sólo ha sumado 15 de los 30 puntos que ha disputado, producto de 4 victorias, todas en casa, 3 empates y 3 derrotas, incluidas la del Rayo y la del pasado domingo en El Clásico en el Camp Nou, quedando en el noveno lugar de la clasificación, a seis puntos de diferencia del líder Real Madrid.



Las anotaciones también son una preocupación, pues sólo han anotado 15 goles y han recibido 11, por lo que la diferencia es de sólo +4.





Y si en LaLiga llueve, en la Champions no escampa, pues sólo ha sumado un triunfo en 3 en tres, por 1-0 ante el Dinamo de Kiev en casa, y ha sufrido dos goleadas por 3-0, ante el Bayern en Múnich y ante el Benfica en Portugal.



Pero los resultados no es lo único preocupante en el Barça, pues lo más grave es que Koeman no encontró la manera de que el equipo funcionara, pues suele mostrarse sin ideas y con muchos errores defensivos, como el balón perdido ante el Rayo en el que Falcao logró zafarse de Gerard Piqué para vencer a Ter Stegen con un zurdazo.



Además, sólo se sostiene en los talentos individuales de jugadores como Memphis Depay, las cuales no suelen ser suficientes para lograr resultados positivos.



Y eso que no contamos con que en la temporada anterior sólo pudo ganar la Copa del Rey, pues quedó tercero en LaLiga y fue eliminado por el PSG en octavos de final de la Champions League.



En síntesis, tanto los malos resultados como los serios problemas para manejar el equipo causaron la destitución de Ronald Koeman como técnico del Barcelona. Sólo resta ver quién será su reemplazo y si éste puede cambiar el rumbo del cuadro blaugrana.