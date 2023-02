EFE

Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, mostró su ilusión por jugar su primer Mundial de Clubes, una competición que "siempre" soñó con jugar y que aseguró es "un título muy importante".



"El título del Mundial significaría mucho para mí. Es una de las competiciones en las que siempre soñé jugar. Soy brasileño y sé la magnitud de este torneo. Significaría mucho para mí, para mi familia, para todos los que me conocen que saben lo emocionado que estoy por jugarlo", manifestó en una entrevista con la FIFA.



"Estoy muy emocionado de jugar. No veo la hora de que empiece la semifinal, la final. Tengo muchas ganas de ganar un título muy importante, uno de los más grandes. Quiero este título en mi currículum", añadió.



Rodrygo contó su pasión desde que era un niño por el Real Madrid. "Te identificas con un club y fue mi caso con el Real Madrid. Aunque el Barcelona era mejor en ese momento, siempre me gustó más el Real Madrid. Soñé con estar aquí, jugar aquí, y no hay forma de explicarlo", dijo.



El primer recuerdo de un Mundial de Clubes de Rodrygo fue un pulso de Leo Messi y Neymar con goleada del Barcelona. "No es un muy buen recuerdo porque el Santos terminó perdiendo, pero el Mundial de Clubes sigue siendo el torneo más grande para nosotros en Brasil. Para mí es importante como la Champions", señaló.