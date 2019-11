EFE

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se mostró intratable en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste, en el que sumó la duodécima victoria de la temporada y también representó la despedida de su compañero de equipo y cinco veces campeón del mundo, Jorge Lorenzo.

Márquez no salió bien pero con paciencia y eficacia recuperó posiciones, se acercó a quien era el líder por entonces, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), y después de estudiarlo durante apenas dos vueltas, le asestó el golpe definitivo, con contundencia, en la curva once de la octava vuelta, ahí literalmente se acabó la carrera.

Y, mientras para Marc Márquez era el momento de la celebración, a Jorge Lorenzo le tocó el de la despedida, ovacionado en un pasillo formado por los integrantes de su anterior equipo Ducati en la entrada a talleres y también, poco después, por el equipo Repsol Honda con el que se retira de la competición.

Here are the final #MotoGP Riders Championship standings! 🏆@marcmarquez93 makes more history while @FabioQ20 pips @Petrux9 for fifth overall! 💪#ValenciaGP 🇪🇸 pic.twitter.com/kl0SfZx6w4