EFE

El Inter Miami anunció este jueves el fichaje del defensa central Nicolás Figal, un experimentado jugador de 25 años que se suma a un creciente grupo de internacionales argentinos en la lista inaugural del club.

El fichaje "se realiza a través de una transferencia del Club Atlético Independiente, en la división más importante de Argentina, utilizando dinero de asignación dirigida", indica un comunicado de prensa dado a conocer hoy por el Inter Miami.

Figal ocupará un espacio en la lista internacional hasta que reciba su Certificado de Transferencia Internacional y su Visa P-1, agrega al comunicado. "Nico recién está entrando en su mejor momento como jugador y ya ha demostrado una habilidad impresionante en defensa", dijo el director deportivo del Inter Miami CF, Paul McDonough.

“Mostró su calidad jugando en Argentina, ganando importantes competiciones internacionales y siendo seleccionado como uno de los mejores defensores de su país. Estamos felices de poder traerlo y continuar asegurando nuestra línea de fondo ", agregó McDonough.

La campaña 2019-20 ha sido productiva para Figal, ya que comenzó en los 14 partidos de liga, en los que jugó y anotó un gol, y tres asistencias a pesar de su posición defensiva. Su versatilidad también lo ha hecho presentarse como un lateral derecho para el Independiente.

