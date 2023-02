EFE

El atacante argentino del París Saint-Germain, Lionel Messi, no estará este sábado en el duelo liguero contra el Mónaco y no volverá a entrenarse hasta el próximo lunes, víspera del decisivo duelo de octavos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, indicó este viernes el club.



Según el parte médico, Messi sufre una lesión en los isquiotibiales que se produjo durante el partido copero del pasado miércoles contra el Olympique de Marsella.



"Estará en cuidados durante 48 horas y su retorno a los entrenamientos está previsto el lunes", señaló el PSG.



El entrenador del club, Christophe Galtier, se mostró optimista sobre la posibilidad de poder contar con el campeón del mundo para el decisivo duelo de ida de los octavos de final de la Champions League ante el conjunto bávaro, para el que ya no podrá contar con el francés Kylian Mbappé.



"Ha sufrido fatiga muscular. Volverá al entrenamiento el lunes, víspera del partido contra el Bayern. Creo que lo de 'incierto' se puede dejar de lado", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Mónaco.



Galtier indicó que, por ahora, no trabajan con la hipótesis de perder a Messi para el crucial partido del martes, aunque reconoció que sin él el equipo tendrá que cambiar su forma de jugar contra el Mónaco.



"Tendremos que jugar de forma diferente, tener un equipo más compacto para buscar la calidad de los que están. Ir a Mónaco sin Leo es un problema, pero es algo normal en una temporada con tantos partidos", señaló.



Consideró que el argentino es "la mejor arma técnica" que tiene el equipo, como ha demostrado en los últimos partidos, contra el Montpellier o el Toulouse, pero también en la primera parte de la temporada.



Si finalmente Messi no pudiera jugar contra el Bayern, el PSG afrontaría ese duelo decisivo sin dos de sus estrellas, porque Mbappé se recupera de una lesión que se produjo a principios de mes y que, según los médicos del club, precisa de tres semanas de recuperación.



Sobre su posible presencia ante el Bayern, Galtier se limitó a recordar el parte médico que hablaba de tres semanas de ausencia y asegurar que "la salud del futbolista es la prioridad, sobre todo porque la temporada todavía es larga".



El entrenador reconoció que el vestuario acabó "muy afectado" por la eliminación en Copa de Francia el pasado miércoles ante el Marsella y que los jugadores seguían "impactados" al día siguiente.



"Nuestro trabajo ahora es recuperar al equipo, no sirve de nada estar enfadado, hay que trabajar para corregir errores", señaló Galtier, que afirmó que contra el Marsella perdieron "demasiados duelos individuales".



El técnico afirmó que el equipo afronta ahora un difícil encadenamiento de partidos, puesto que tras el del Marsella del miércoles, el del Mónaco del sábado y el Bayern el martes, se medirán al Lille, sexto de la tabla, antes de volver a afrontar al Marsella esta vez en liga.



"Son todos rivales muy exigentes, que nos ponen a los entrenadores en la tesitura de buscar equipos competitivos y encontrar la necesaria frescura física en una temporada tan difícil como esta, en la que ha habido un Mundial en medio", indicó.



El PSG lidera la clasificación liguera con ocho puntos de margen sobre el Marsella, pero en lo que va de año su rendimiento ha caído, por lo que en lo que va de año ha sumado dos derrotas y un empate, además de la eliminación de la Copa.



Messi se ha convertido en los últimos partidos en el mejor jugador del equipo, mientras que Mbappé es el máximo goleador.