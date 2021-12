EFE

Un gol en el tiempo de prolongación del argentino Mauro Icardi evitó la derrota (1-1) de París Saint-Germain en el campo del Lorient, en un encuentro en el que el conjunto parisino acabó con diez jugadores por la expulsión del central español Sergio Ramos.

¡Descarga la app de beIN SPORTS y llévanos a todas partes! Recibe información de último momento, todo nuestro contenido y el mejor seguimiento de tus ligas favoritas en tu dispositivo IOS o Android.



Ramos que saltó al terreno de juego en el arranque de la segunda mitad no pudo acabar el partido tras ver dos tarjetas amarillas casi consecutivas en los minutos 81 y 85.



Una circunstancia que complicó todavía más si cabe el encuentro para los del argentino Mauricio Pochettino, que marchaban desde los 40 minutos por detrás en el marcador tras el gol de Thomas Monconduit para los locales.



Gol que premió el mejor juego del Lorient en una primera mitad en la que el París Saint-Germain sin la presencia de Kylian Mbappé, que no pudo jugar el encuentro con sanción, no logró enviar entre los tres palos ninguno de sus seis remates.



Una circunstancia que cambió por completo en la segunda mitad, especialmente en los minutos finales, en los que el conjunto parisino, obligado por el marcador, asedió sin descanso la portería rival hasta igualar la contienda (1-1) con un gol en el minuto 91 del argentino Mauro Icardi.



Empate que permitirá al París Saint-Germain seguir firmemente instalado en la primera plaza de la Liga francesa con una ventaja de 13 puntos el Olympique de Marsella, segundo clasificado