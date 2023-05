Con información de Ligue 1

El entrenador del PSG, Christophe Galtier, lamentó la derrota del cuadro parisino en casa ante el Lorient, además de asegurar que hay "demasiados jugadores por debajo de su nivel" en esta segunda parte de la temporada.

"¿Cómo me siento? Decepcionado, por supuesto. No es enojo porque hay que analizarlo correctamente. Es otra derrota que no llegó en el momento adecuado. Tiene que haber una toma de conciencia. Nuestra plantilla está debilitada por las lesiones de jugadores que no volverán".

"Tenemos demasiados jugadores por debajo de su nivel. Tenemos que terminar este campeonato con victorias e ir a por el título. Sólo lo conseguiremos con determinación y ganas", aseguró en la rueda de prensa posterior al partido.

El PSG cayó por 1-3 en un partido en el terminó jugando con 10 por más de una hora, pues Achraf Hakimi fue expulsado en el minuto 20 tras dos amarillas muy tempraneras.

Al ser preguntado específicamente por la expulsión, el técnico intentó bajarle la presión al lateral marroquí: “Lo que le dije me lo reservo para el vestuario, pero nadie puede estar satisfecho con su juego. Tenemos que hacer más cuando tenemos la ambición de ser campeones y de serlo rápidamente. Sí, tienes razón, Achraf estaba tenso y nervioso, se llevó una segunda tarjeta estúpida. Pero esta semana no ha dado señales de estar molesto. Se había entrenado con normalidad”.

Por otra parte, el guardameta Gianluigi Donnarumma se encargó de respaldar a Galtier. “Hoy es difícil hablar, estábamos disgustados en el vestuario. Mañana trabajaremos juntos. Pero es difícil hablar cuando hay tensión. Lo que sí, hay demasiadas críticas al entrenador y no nos gustan. Todo el mundo está con el entrenador, hasta el final”, admitió el italiano.