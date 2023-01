EFE

El Mónaco resistió en el Estadio Velodrome e impidió la remontada del Olympique de Marsella (1-1) que después de seis victorias consecutivas en la Ligue 1 tuvo que conformarse con una igualada, lograda por el chileno Alexis Sánchez, en la vigésima jornada que le impide el asalto al segundo puesto de la competición.



El cuadro del croata Igor Tudor tenía la posibilidad de situarse en el segundo lugar después de que el Lens no hubiera pasado del empate en Troyes. Pero no fue capaz. El choque entre el tercer y cuarto clasificado de la competición francesa acabó en tablas.



El Mónaco se situó por delante gracias a una acción infortunada para su rival. Un autogol de Jordan Veretout al cuarto de hora que marcó el partido.



El Marsella reaccionó y arrinconó a su rival, sometido durante todo el encuentro. pero solo pudo batir a Alexander Nubel al inicio de la segunda mitad gracias al gol del chileno Alexis Sánchez. Después buscó el segundo pero no tuvo acierto.



El marcador deja las cosas como estaban y beneficia al líder, el París Saint Germain que tras los empates del Lens, segundo, Marsella, tercero, y Mónaco, cuarto, puede ampliar su distancia en el primer puesto si gana al Stade Rennes.