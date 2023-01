EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió tras el partido ante el Getafe que no estuvo afortunado al referirse al caso del exjugador azulgrana Dani Alves, quien está en prisión preventiva tras ser denunciado por una presunta violación.

🙏 Xavi se disculpa ⤵️ pic.twitter.com/Ec90rQi2qC — EFE Deportes (@EFEdeportes) January 22, 2023

"Creo que se malinterpretó un poco lo que quería decir. Quizá no fui demasiado claro ayer. Obvié un poco el tema de la víctima y tenemos que condenar todos estos actos. Quiero expresar mi apoyo a la víctima y a todas las víctimas de este tipo de violencia", dijo nada más empezar la rueda de prensa posterior al partido, antes de que comenzara el turno de preguntas de los periodistas.



Además, explicó que no ha pasado "un día nada agradable" tras la polémica originada por el hecho de que el sábado en ningún momento se refirió a la víctima, una chica de 23 años, y por decir la frase "me sabe mal por Alves", de quien fue compañero de equipo en el Barcelona y, posteriormente, entrenador.



"Me sabe mal el malentendido. Quizá no estuve suficientemente contundente en mis palabras", añadió.