EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dijo que "el proyecto está en construcción y ahora no se puede destruir de golpe" antes de enfrentarse este domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y días después de empatar ante el Inter de Milán, un resultado que prácticamente deja a los azulgranas eliminados de la Champions League.



“Evidentemente el tropiezo del otro día en Europa es grande. Estoy triste y me da rabia. Pero creo que estamos en el buen camino. Estamos haciendo una Liga espléndida y quedan otras competiciones. Las notas se ponen a final de temporada”, añadió el técnico catalán en la rueda de prensa previa al partido ante los blancos.



El precedente del curso pasado, un 0-4 a favor del Barça, “puede servir de referencia” para el partido de mañana, consideró Xavi.



“Ese día fuimos valientes y lo tenemos que volver a ser. El Madrid se siente cómodo en bloque bajo y nosotros tenemos que atacar mejor que contra el Inter. Necesitamos estar en bloque. Ante el Inter quizá nos distanciamos demasiado entre líneas en el segundo tiempo”, analizó.



Además, dijo que "el curso pasado" el Barça ganó al Real Madrid "sin llegar" en su “mejor momento” y que "esta vez" el equipo azulgrana llega "en un mejor momento en Liga", ya que es líder sin haber perdido ningún partido y habiendo encajado tan solo un gol en contra.



Respecto a cómo puede afectar este domingo el tropiezo ante el Inter de Milán del miércoles, Xavi explicó que espera que "la decepción no afecte al partido" de mañana.



"Nosotros también estamos decepcionados, pero yo sigo siendo optimista. El equipo está comprometido. No hay que estar pendientes del ruido del entorno, tenemos que estar centrados en nuestro trabajo. Un clásico siempre es imprevisible", sentenció.



Preguntado por si Marcos Alonso podría jugar en el Santiago Bernabéu como pareja de Eric Garcia en la posición de central, Xavi respondió que "todas las opciones son reales". Y añadió que "Marcos Alonso también ha jugado de central y ha estado bien", pero que la decisión final se tomará "mañana domingo".