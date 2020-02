GOAL

Luis Suárez sigue en plena recuperación de su lesión, que actualmente le mantiene alejado de los terrenos de juego. Esta es una baja sensible para el FC Barcelona, que tendrá que afrontar el Clásico ante el Real Madrid sin una de sus estrellas.

En una entrevista concedida a RAC1, el delantero charrúa habló de su proceso de recuperación y de su futuro. Hay que tener en cuenta que su contrato expira en 2021, pero puede ser ampliado si disputa el 60 % de los encuentros en los que se encuentra listo para jugar.

"Estoy feliz aquí y mi familia, también. Estoy donde siempre he querido estar y me siento útil. La decisión tiene que venir del club, ellos saben mi predisposición. Quiero seguir, pero no depende de mí. Pero también está la opción de que el año que viene si juego el 60 por ciento de los partidos en los que estoy disponible, renuevo", afirmaba.

Sobre su lesión, lo que le hace perderse muchos encuentros a lo largo de la temporada, Suárez fue claro.

"Estaba jugando porque estaba acostumbrado a jugar con dolor. En la rodilla derecha tenía problemas. En el cartílago, también tuve un quiste meniscal. Esto te genera que fuerces otras zonas de la rodilla y todo se junta y te genera problemas. Soy fuerte en relación a las críticas y también soy fuerte para volver a estar bien".