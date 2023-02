EFE

El central hispano-brasileño del Valencia, Gabriel Paulista, pidió disculpas este viernes por la dura entrada que hizo el jueves a Vinicius en el encuentro ante el Real Madrid y achacó en parte sus nervios a la crisis que vive el club de Mestalla.



“Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño”, afirmó en un mensaje en redes sociales.



“Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón”, añadió.



El defensa pidió disculpas también a la afición del Valencia y aseguró que el equipo seguirá peleando “hasta el final por revertir esta situación”.