EFE

El mediocentro francosenegalés Pape Gueye, cedido hasta final de temporada al Sevilla por el Olympique de Marsella, calificó este martes como "muy positivo" para él llegar a "un gran club" como el sevillista y destacó que con su entrenador, el argentino Jorge Sampaoli, progresó "mucho" cuando ambos coincidieron en el equipo marsellés.



"Ya conocía a Sampaoli de Marsella. Hicimos una gran temporada, con clasificación para la 'Champions'. Nos conocemos mutuamente y a su grupo (técnico). Estoy muy contento de estar aquí, todos me han recibido muy bien, y tengo muchas ganas de empezar a jugar y de aportar para que el equipo vuelva a su máximo nivel", dijo el nuevo refuerzo del Sevilla.



Gueye, internacional con Senegal de 24 años y 1,89 metros de estatura, se entrenó este martes por primera vez con sus nuevos compañeros y se definió como un "centrocampista, bastante agresivo" y "también técnico", además de "cuando era más joven, siempre" le decían que su "estilo se adecuaba al de España".



El jugador nacido en Montreuil (Francia), país con el que fue internacional sub-18 y sub-19 antes de decidirse por la selección senegalesa, explicó que Sampaoli le llamó antes de formalizarse su cesión, sin opción de compra, desde el Olympique de Marsella y conoce sus "características" y lo que puede "aportarle al equipo".



Añadió que en su primer entrenamiento como sevillista ha podido comprobar que el español es un fútbol "con mucha intensidad y jugadores muy buenos".



"Con Sampaoli progresé mucho (en Marsella). Jugué bastante con él y luego llegó un entrenador nuevo con otras ideas que tuve que respetar", recordó Pape Gueye, quien también se refirió a su experiencia en el Mundial de Qatar 2022, donde jugaron "muy bien con Senegal", y dijo que es "joven", pero tiene "experiencia" y ha "ganado una Copa de África".



Confió en "poder seguir jugando y progresando" y recalcó "el Sevilla es un gran club, ya lo conocía bien antes de llegar y forma parte del 'top 5' de equipos en España", por lo que no dudó "ni un segundo" en aceptar la propuesta cuando le "llamaron el presidente (José Castro) y 'Monchi'", en alusión a Ramón Rodríguez, el director deportivo.



"Era una oportunidad muy grande y todos sabemos los títulos que se han ganado aquí. Vi todos los trofeos en el museo y he visto los últimos partidos. Quiero seguir aprendiendo junto a grandes jugadores y espero que todo vaya bien. He hablado con muchos jugadores, esta mañana me han acogido bien dentro y fuera del campo", subrayó el francosenegalés.



Para Gueye, el brasileño Fernando Reges, su nuevo compañero de demarcación en el Sevilla, "es un icono en este equipo", un futbolista al que "sigue desde que estaba en el City", que va a serle de "una gran ayuda" y del que va a "aprender mucho", ya que se mostró seguro de que le "va a dar muchos consejos".



Resaltó, además, que "hay muchos franceses en el equipo y eso ayuda", si bien quiere "estar hablando español en cuatro semanas". "Es bueno estar rodeado de franceses, pero todos me han ayudado y han sido simpáticos conmigo. (Loïc Badé) es un buen amigo mío. Hace unos años yo fui su capitán y hoy es él quien me acoge aquí", señaló sobre la etapa en la que coincidieron en el filial del Le Havre.