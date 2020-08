GOAL

Lucas Ocampos se muestra convencido de que seguirá por lo menos una temporada más en un Sevilla según ha confirmado en los micrófonos de la Cadena SER. "Creo que estaré aquí la próxima temporada" ha desvelado antes de asegurar que "me siento bien, estoy contento y con mucha ilusión por lo que viene", pues cabe no olvidar cómo el cuadro andaluz disputará la próxima edición de la Champions League.

Este ha sido un buen argumento para asegurar su continuidad ya que "solo con escuchar la música de la Champions uno la quiere jugar". No lo ha hecho en los últimos seis años, cuando disputó la fase de grupos con el Mónaco y hasta pudo estrenarse como goleador. De todas formas no ha sido hasta su llegada al Sevilla procedente del Olympique de Marsella que no ha explotado su olfato de cara a puerta.

El argentino ha marcado esta temporada catorce goles y admite que "no esperaba esta cifra para ser mi primera temporada aquí" pero espera que su buen momento pueda ayudar al equipo ante la Roma en la Europa League, la competición con la que el Sevilla cerrará la temporada. Ocampos tiene claro que "va a ser muy duro" porque se trata de "un partido de la máxima exigencia".

Para el argentino, "ellos andan muy fuertes pero nosotros hemos terminado nuestra liga de la mejor manera". En otras palabras, antes de regresar el año que viene a la Champions League, Ocampos espera que el Sevilla, dominador de la competición durante años, vuelva a aspirar al título.