EFE/GOAL

Delantero habilidoso, así ha calificado el presidente de la entidad, Joan Laporta al nuevo fichaje azulgrana, Kun Agüero, cuyo nombre se oía desde hace tiempo.



Llegar al Barça es, para este veterano jugador, el colofón a su carrera deportiva. Hubo ofrecimiento y no lo dudó y en apenas unas semanas se había cerrado el acuerdo.

Estas fueron las palabras de Laporta sobre el nuevo jugador blaugrana:

"Sergio, bienvenido. Es un orgullo tenerte como jugador del Barça. Quiero agradecer a tu madre, a tu pareja y a tu hijo Benjamín. Piensa que has sido un jugador siempre deseado por el Barça, por tu calidad y tu manera de jugar. Siempre hemos pensado que tenías ese estilo de jugar que nos gusta y que nos caracteriza. El tango es excitante como tú, sabemos que vas a meter muchos goles. Deciros que se incorpora por dos temporadas. Él ha querido venir y cuando vemos a un jugador de su talla hacer esfuerzos para venir nos encanta. Seguro que los culés se lo van a agradecer. También he de decir que has apostado por ir a resultados, lo que quiere decir que confías en ti. Dijimos que estamos aquí para devolver la alegría al barcelonismo y el fichaje del Kun es el primer paso para volver esta alegría".

"El fichaje del Kun es porque es un jugador excepcional y deseado. Juega en una posición muy importante en cualquier esquema. Su manera de jugar y su efectividad está muy bien. El fichaje del Kun es por el Kun. Le queremos en el equipo, queremos hacer un equipo muy competitivo. También queremos que se quede Leo, ya lo sabe, pero él es el primero de los fichajes que iremos haciendo a lo largo del mes de junio. El Kun tiene un peso específico muy importante para ser un jugador determinante. Nosotros le hemos dicho a Koeman que íbamos a fichar al Kun Agüero. Cualquier entrenador le quiere tener".