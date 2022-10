EFE

Fernando Hierro, ex jugador del Real Madrid, consideró que el delantero francés Karim Benzema, delantero del club blanco, 'merece' conquistar el próximo Balón de Oro por su labor sobre los terrenos de juego.

"Benzema, para mí, por mi forma de entender el fútbol, es clarísimo candidato al Balón de Oro. Por su trayectoria, por los años que lleva, por sus registros... Estamos hablando de algo ejemplar y ese reconocimiento ojalá le llegue porque se lo merece", señaló.

Hierro defendió la figura del ariete y habló también del polaco Robert Lewandowski, con el que Benzema se verá las caras en el 'Clásico' entre el Real Madrid y el Barcelona del próximo domingo.

"Lewandowski es un profesional del gol. Viene del Bayern, está acostumbrado a la elite, es un jugador que marca las diferencias, un jugadorazo. De ese tipo de futbolistas que da igual la edad que tengan porque van a seguir haciendo su trabajo y metiendo goles", indicó.

Sobre el choque, manifestó: "El 'Clásico' es uno más. Hay que entender que los dos equipos llegan igualados a puntos, están fuertes. Sabemos que luego viene el parón del Mundial, son cosas que pueden marcar. Es un partido súper atractivo y que mueve el mundo".

Asimismo no cree que el precedente más inmediato de este partido, que terminó con triunfo por 0-4 del Barcelona, influya: "No tiene nada que ver. Somos de mirar que pasó, las estadísticas, cuántos años lleva un equipo sin ganar. Pero el año pasado fue un partido diferente. El Madrid tenía la liga prácticamente ganada, el Barcelona salía de una situación complicada. Creo que va a ser un partido igualado pero totalmente diferente".

El que fuera zaguero internacional opinó también que el hecho de que unos y otros tengan partidos de Liga de Campeones entre medias no debería influir en su rendimiento y aseguró que no hace falta motivación.

"No necesitan motivación para este tipo de partido. Que lleguen todos bien y a partir de ahí van a rendir al cien por cien. Este tipo de partidos no necesita motivación sino que a veces hace falta todo lo contrario, rebajarla para que lleguen a niveles psicológicos buenos", comentó en El Clásico Kia, un torneo de pádel celenbrado en el Reebok Sports Club de La Finca en el que participaron ex futbolistas y periodistas.

Por otro lado subrayó que para él no son casualidad todas las Ligas de Campeones conquistadas por el Real Madrid: "Son una barbaridad las Champions que lleva el Madrid. Un equipo que juega ocho finales últimamente y las gana es para quitarse el sombrero y felicitarle, porque no es normal".

"Normalmente tendrías que jugar tres o cuatro finales más para ganar ese número de Champions, por estadística o por datos. El año pasado se vio lo que era la historia del Madrid. Llegar al último minuto, dejarse la vida hasta el último minuto, creer en sí mismo. Cada competición la ganan los mejores y el Madrid fue un dignísimo campeón el año pasado, nadie le ha regalado absolutamente nada", agregó.