En el día de Sant Jordi, la festividad de las rosas y los libros en Cataluña, al entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, le preguntaron con qué género literario definiría su primera temporada con los azulgrana y no dudo en afirmar que entre "la ciencia ficción y la novela de terror".

En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana domingo ante el Rayo Vallecano, con el que los azulgrana se ponen al día en el calendario, el técnico comentó que en la temporada ha habido "momentos de todo".



"De ciencia ficción, como el 0-4 en el Bernabéu, y también situaciones de novela de terror, por las bajas por el brote de COVID y las lesiones y por estar novenos en la clasificación", insistió.



Xavi cree que hay que ser "prudentes" a la hora de analizar la situación: "Estamos en la era postMessi, que ya es difícil de por sí y tenemos que tener mucha paciencia. Me ilusioné con la posibilidad de ganar títulos y para el año que viene nos tenemos que reforzar, pero hay que tener calma y temple".



Recuerda que tiempo atrás se hablaba de la era postMessi y ese momento ya ha llegado. "Ya estamos y no está siendo fácil. Tenemos un equipo con una actitud encomiable, pero pensando donde estamos y el año que viene intentar luchar por los títulos", opinó.



Admite que ante el Rayo, el Barça se juega mucho, como abrir hueco en la clasificación y situarse a nueve puntos sobre el quinto clasificado (el Betis).



"Siendo realistas, la Liga está prácticamente imposible, no lo sabes nunca, pero... Además hemos bajado un poco nuestro juego, no tanto en cuanto a resultados por lo que necesitamos recuperar las buenas sensaciones y acabar lo más arriba posible", dijo.



Por eso ante los vallecanos, Xavi considera que su equipo tiene "una ocasión de oro" para afianzarse en la segunda posición, aunque la victoria pasa por batir a "un rival complicado" dirigido por "un entrenador valiente", como Andoni Iraola.



"El Rayo está haciendo una grandísima temporada, llegaron a las semifinales de Copa, por ejemplo. Iraola está haciendo un trabajo espectacular y el Rayo está siendo una de las revelaciones de la temporada. Coincidimos en la selección, es valiente, muy buen compañero, se atreve, tiene diferentes variantes en los sistemas de juego y está sacando un gran partido del Rayo", afirmó.



En cuanto a los nombres de su equipo, Xavi habló de Gerard Piqué y de las molestias que arrastra desde hace meses. "Vamos trampeando. Hoy no ha podido entrenarse con el resto y gestionamos sus minutos en función de su estado", informó.



Cree que Ansu Fati ya se entrenará esta próxima semana con el grupo y "si todo va como va, que es muy bien" estará disponible para el día del Mallorca. "Es una nota muy positiva porque se trata de un jugador diferencial", añadió.



A Aubameyang lo calificó como "un superfichaje de invierno", una garantía porque "siempre ha hecho goles", mientras que la posibilidad de que de Jong firme por el United, Xavi no la ve.



"Es muy importante para mí y para el equipo y tiene que marcar una época en el club. Está a muy buen nivel y tiene que seguir siendo protagonista. Creo que puede ser uno de los mejores del Mundo en los próximos años, si por mi fuera, Frenkie se quedaría", aseguró.



El entrenador azulgrana comentó que ya se está planificando la próxima temporada, aunque todo depende de la situación económica del club, pendiente de "lo que podemos hacer", pero con la premisa de que para que "entre gente, también tiene que salir".



"Para el año que viene nuestra idea es tener dos futbolistas competitivos en cada demarcación. Ahora tenemos posiciones que no están dobladas", recordó.