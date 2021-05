EFE

El director deportivo del Betis, Antonio Cordón, elogió el crecimiento del extremo mexicano Diego Lainez en su tercera temporada en el conjunto verdiblanco y dijo que dará "muchas tardes de gloria" a la selección mexicana y que "espera" que también las tenga en el Betis.

"Nosotros con Lainez estamos muy contentos, es un chico que está creciendo, que va a continuar creciendo dentro de la selección, se presenta ahora a unos Juegos Olímpicos, también está con la selección mayor. Creo que va a ser un jugador que dé muchas tardes de gloria a la selección y espero que al Betis", manifestó Cordón durante un acto organizado por LaLiga.



El directivo bético señaló que México es un país que tiene muy buen nivel de selecciones nacionales en categorías inferiores, porque genera "jugadores interesantes a nivel técnico".



El Betis también cuenta con otro jugador del 'Tri', Andrés Guardado, que Cordón aseguró que les está "aportando identidad" y al que auguró varias temporadas de fútbol por delante, a sus 34 años.



"Ahora está atravesando uno de sus mejores momentos con una edad que le va a dar para jugar en la elite, cuidándose como se está cuidando, durante muchos más años. Llegó a España bien jovencito (al Deportivo de La Coruña, en 2016, luego jugó en el Valencia). Creo que es un buen ejemplo para muchos jugadores y para la gente joven en México y España", añadió Cordón.





El directivo bético elogió también al medio centro argentino Guido Rodríguez, que llegó al club español procedente del América mexicano. "Trabaja en la sombra pero ocupa mucho terreno de juego. Me quedo con su personalidad, su carisma, lo que transmite, la tranquilidad y la profesionalidad, por encima del rendimiento, que está siendo muy alto", argumentó.



El Betis se encuentra en plena pelea por acceder a la Liga Europa, puestos que ocupan actualmente Real Sociedad y Villarreal, aunque el conjunto verdiblanco está a solo dos puntos de los donostiarras y a uno de los amarillos, con el objetivo de volver a disputar una competición en la que no está desde la 2018-19.



"La clave de dónde estamos es trabajo, ilusión, ir día a día, hacer todo con mucha pasión, dando positividad a las cosas, y tener el 'staff' técnico que tenemos, el entrenador que tenemos, que nos está llevnado a tener una clasificación bastante buena para lo que teníamos la temporada pasada", enfatizó Cordón, en referencia al entrenador chileno Manuel Pellegrini.



En cuanto al futuro del lateral brasileño Emerson Royal, fichado del Atlético Mineiro brasileño a medias con el Barcelona y por el que se especula con el interés de varios clubes europeos, Cordón dijo que les gustaría que se quedara en el Betis "durante muchos años"



"Todos hemos visto un crecimiento, una evolución importante, él ha crecido con el club, con los compañeros, es un jugador que está preparado para jugar en cualquier equipo. Claro que nos gustaría que se quedara con nosotros durante muchos años, todos sabemos cómo están las circunstancias contractuales. Ahora eso no nos preocupa, no pensamos en el futuro, vamos a esperar 15 días y será el momento de tomar las decisiones", expresó.



Respecto a la posibilidad de que vuelva el público a los estadios, sobre la que se ha pronunciado en varias ocasiones a favor LaLiga, el directivo lo consideró "muy importante" para los clubes españoles.



"No solo porque acabe la temporada con personas en el campo y vuelva a haber esa simbiosis con los jugadores. Creo que es también muy importante para hacer una buena campaña de abonos, ofertar ya con clarividencia que va a haber público la próxima temporada. Sería muy importante para todos", concluyó Antonio Cordón.