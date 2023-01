EFE

El Barcelona tendrá una "opción de compra preferente" por Yannick Carrasco, extremo del Atlético de Madrid, al final de esta temporada, según confirmaron a EFE fuentes de la negociación.

La cantidad será inferior a los 20 millones de euros y se dio tras el acuerdo para el traspaso al conjunto rojiblanco de Memphis Depay.

El delantero neerlandés puso rumbo a Madrid para pasar el reconocimiento médico, formalizar su fichaje hasta 2025 y ponerse a las órdenes de Diego Simeone.



Con el interés de la entidad madrileña en la incorporación del delantero neerlandés, finalmente resuelta con éxito, el Barcelona propuso en un primer momento el intercambio por Yannick Carrasco, según explicaron entonces fuentes del club catalán, el pasado 13 de enero, aunque el Atlético se negó a la salida del futbolista belga en este mercado de enero para no debilitar la plantilla para el segundo tramo de la actual campaña.



El pasado martes, aún en el curso de las negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por Depay, el agente de Carrasco, Pini Zahavi, explicó en declaraciones al diario belga 'Nieuwsblad' que "el plan" era cambiar un jugador por otro. "Estamos hablando. A Yannick le gusta", abundó el representante.



El club rojiblanco ya había negado antes el intercambio e insistió tras esas palabras que el extremo no iba a salir en este invierno.



El representante del internacional belga, según afirmaron fuentes de la entidad madrileña consultadas por EFE, no aceptó en el pasado la oferta de renovación del contrato de Carrasco, que expira el 30 de junio de 2024, por parte del Atlético y ha recibido propuestas de otros clubes.



En ese sentido, el Atlético le ha cerrado la puerta de salida en este mercado de enero, con el interés del Barcelona en él, pero no para el próximo verano, con la opción de compra preferente de la que dispondrá el conjunto azulgrana el próximo mes de junio.



Carrasco, que se ha perdido los dos últimos encuentros del Atlético frente al Almería y el Levante por una elongación muscular sufrida hace una semana y media ante el Barcelona, es titular habitual en el esquema de Diego Simeone, que lo ha empleado en el once en quince de sus 23 encuentros disponible esta campaña, con cuatro goles y una asistencia.



En su segunda etapa en el Atlético, que empezó en febrero de 2020, el extremo o carrilero belga ha disputado 118 de los 123 partidos disponible, 89 de ellos como titular, con 18 goles y 21 asistencias.



Antes, entre 2015-16 y 2017-18, también militó en el conjunto rojiblanco, con el que, en el global de ambos tramos, ha jugado 242 duelos y ha anotado 41 goles.



Zanjada la negociación por Memphis Depay sin que Carrasco vaya a irse en este mercado invernal al Barcelona, el Atlético aguarda ya al delantero neerlandés, que completará en las próximas horas su fichaje por el conjunto madrileño, con el que firmará hasta el 30 de junio de 2025 y con el que, si no surgen imprevistos, podría entrenarse ya esta misma tarde con su nuevo equipo.



Según pudo saber EFE de fuentes de la negociación, el pase de Memphis Depay, que no contaba para Xavi Hernández, se cifra en tres millones de euros y un bonus de un millón más, además de una opción de compra preferencial inferior a los 20 millones si quiere contratar a Carrasco.



Después de la clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey, con la victoria anoche por 0-2 contra el Levante en el estadio Ciudad de Valencia, Diego Simeone ha fijado la sesión preparatoria de este jueves a las 18.30 horas en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, previsiblemente ya con Memphis Depay a sus órdenes.