EFE

El español Sergio Busquets, centrocampista y capitán del Barcelona, no quiso hablar de si va a renovar o no con el equipo azulgrana, acabando contrato el próximo 30 de junio, al asegurar que "no" lo "ha decidido" y que no "hay ninguna novedad".

"Todavía no lo he decidido, ni lo sé, ni hay ninguna novedad. Tampoco lo diría en una rueda de prensa. No me preguntéis más porque no lo voy a decir. Mañana se juega una final, siempre antepongo el equipo a una decisión personal", dijo en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid.

"No es el momento, no he decidido. Lo importante es el presente y estoy enfocado en la final", añadió.

Un Busquets que analizó, al ser preguntado por un periodista local, la llegada del portugués Cristiano Ronaldo a la liga saudí.

"Seguro que va a dar un salto mediático y cualitativo a la Liga. Es lo que están buscando y desearles lo mejor", comentó.